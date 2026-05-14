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母洗腎、兄癌末...經濟支柱又遭酒駕撞成重傷 家屬盼社會援助

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣42歲黃男9日與親友烤肉，未料遭酒駕男子撞成重傷，目前仍在林口長庚醫院加護病房觀察。黃男家屬求助，家中母親每周需洗腎3次，黃男二哥又因肝癌末期長期治療，龐大醫療與看護費讓原本就拮据的家庭雪上加霜，盼社會各界伸出援手。

22歲王男9日酒後開車行經竹東鎮上坪地區彎道時，疑失控衝向路旁民宅，撞上4名正在烤肉的民眾，造成4人受傷送醫，其中黃男傷重一度緊急手術。警方酒測發現，王男呼氣酒測值高達0.72mg/l，明顯超標，訊後依公共危險罪嫌送辦。

黃男嫂子表示，丈夫罹患肝癌末期已無法工作，家中經濟除仰賴低收入戶補助、急難救助外，丈夫的哥哥、弟弟是家中經濟來源，婆婆還需固定洗腎，平時也幫忙照顧她的3個孩子，一家人相互扶持。

黃嫂說，未料這次母親節前夕，小叔和婆婆在烤肉時遭遇酒駕事故，小叔傷勢嚴重，目前仍在林口長庚加護病房治療，除脾臟破裂、頭骨骨折外，肺部也出現感染情況，後續恐需長時間復健與照護。

黃嫂表示，目前全家最沉重的壓力就是醫療費與看護費，小叔現階段急需XL成人紙尿褲、濕紙巾等醫療耗材，丈夫則需亞培倍力素腫瘤專用即飲配方補充營養。她坦言，現在家中唯一仍有收入的僅剩丈夫哥哥，但面對一家人的醫療與生活開銷，經濟壓力相當沉重。

她表示，目前已向鄉公所、急難救助及民間慈善單位申請補助，但突如其來的重大事故，仍讓一家人難以負荷，且肇事駕駛喊沒錢賠，希望社會善心人士能幫忙度過難關。

新竹縣社會處表示，黃姓案家目前已由公私部門共同協助，除持續提供政府福利補助與急難救助外，也同步結合民間慈善資源，盼減輕家庭經濟與照護壓力。縣府將依案家福利身分持續提供相關政府補助，並協助申請急難救助及實物銀行資源，自今年5月起連續6個月提供生活物資。

此外，民間單位部分，已媒合家扶中心、世界展望會、財團法人全聯慶祥慈善事業基金會、財團法人基督教芥菜種會及長庚愛心基金等資源投入協助，目前也正協助申請蔡衍明愛心基金會、統一基金會補助，並由家扶中心協助連結蘋果基金會資源，同時申請長庚醫院醫療補助，希望透過公私協力方式，陪伴案家度過難關。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹縣42歲黃男9日與親友烤肉，未料遭酒駕男子撞成重傷，目前仍在林口長庚醫院加護病房觀察。黃男家屬求助。圖／警方提供
新竹縣42歲黃男9日與親友烤肉，未料遭酒駕男子撞成重傷，目前仍在林口長庚醫院加護病房觀察。黃男家屬求助。圖／警方提供

腫瘤 林口 新竹縣

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