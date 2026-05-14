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影／2周之前隔壁店面才被車撞 今天特斯拉又衝撞新北大道沙發店

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北大道二段是怎樣？2周前有1輛毒駕廂型車衝撞汽車美容店，隔壁沙發店今天下午又被1輛特斯拉衝撞，不過這次只是單純恍神沒違法，駕駛臉鼻被炸開的安全氣囊弄傷送醫沒有大礙，但實在太過巧合。

事故地點在台1線高架橋下方，路口監視器拍到，今天下午5時6分左右，46歲徐姓男子駕駛特斯拉休旅車沿三重區新北大道二段往新莊方向行駛，接近中興北街口時車輛不斷往右偏移，直接衝向轉角沙發店撞破展示廳落地玻璃。

猛烈撞擊導致汽車安全氣囊爆開，徐男鼻子和臉上都有輕微擦挫傷，警方和消防隊獲報趕抵，酒測值0，他說因為精神不濟一時恍神釀禍。救護車將傷者送醫，員警初步檢視車內並未發現違禁品，後續按交通事故流程處置，詳細肇事原因尚待釐清。

巧合的是，沙發店隔壁的連鎖汽車美容店，4月30日凌晨才被1輛小廂型車撞破鐵捲門，毀損店內裝潢、工具器材，損失預估超過百萬元，開車的52歲崔姓工人涉嫌毒駕、車上查獲毒品依託咪酯煙彈5顆、煙油2瓶，被依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送法辦。事隔2周隔壁店面又被車撞。

新北大道二段日前有1輛廂型車衝撞汽車美容店，隔壁沙發店今天下午又被1輛特斯拉衝撞，駕駛臉鼻被炸開的安全氣囊弄傷送醫沒有大礙，但實在太過巧合。記者林昭彰／翻攝
新北大道二段日前有1輛廂型車衝撞汽車美容店，隔壁沙發店今天下午又被1輛特斯拉衝撞，駕駛臉鼻被炸開的安全氣囊弄傷送醫沒有大礙，但實在太過巧合。記者林昭彰／翻攝

新北大道二段日前有1輛廂型車衝撞汽車美容店，隔壁沙發店今天下午又被1輛特斯拉衝撞，駕駛臉鼻被炸開的安全氣囊弄傷送醫沒有大礙，但實在太過巧合。記者林昭彰／翻攝
新北大道二段日前有1輛廂型車衝撞汽車美容店，隔壁沙發店今天下午又被1輛特斯拉衝撞，駕駛臉鼻被炸開的安全氣囊弄傷送醫沒有大礙，但實在太過巧合。記者林昭彰／翻攝

新北大道二段日前有1輛廂型車衝撞汽車美容店，隔壁沙發店今天下午又被1輛特斯拉衝撞，駕駛臉鼻被炸開的安全氣囊弄傷送醫沒有大礙，但實在太過巧合。記者林昭彰／翻攝
新北大道二段日前有1輛廂型車衝撞汽車美容店，隔壁沙發店今天下午又被1輛特斯拉衝撞，駕駛臉鼻被炸開的安全氣囊弄傷送醫沒有大礙，但實在太過巧合。記者林昭彰／翻攝

新北大道二段日前有1輛廂型車衝撞汽車美容店，隔壁沙發店今天下午又被1輛特斯拉衝撞，駕駛臉鼻被炸開的安全氣囊弄傷送醫沒有大礙，但實在太過巧合。記者林昭彰／翻攝
新北大道二段日前有1輛廂型車衝撞汽車美容店，隔壁沙發店今天下午又被1輛特斯拉衝撞，駕駛臉鼻被炸開的安全氣囊弄傷送醫沒有大礙，但實在太過巧合。記者林昭彰／翻攝

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