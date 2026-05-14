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獨／國小女童家逢變故疑因藥物昏迷送醫 校方、社工介入關懷

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣1名國小女童今天下午疑因藥物昏迷送醫，被發現後緊急送往醫院救治，目前生命跡象穩定、無生命危險。據了解，女童家中遭遇變故，長期由叔叔照顧，並被列為高關懷弱勢個案，警方、社工及校方已同步介入關懷。

據了解，女童今天下午2點許在家中昏迷，身旁有不明藥物，母親友人發現異狀後，立即通報消防人員到場協助，並送往醫院治。警方獲報後也到場協助，並通報相關單位持續關心女童身心狀況，事發後已通知家屬前往醫院陪同照護，院方社工師及師長也已介入關懷，後續將持續追蹤協助。

校方表示，女童才剛轉學，目前主要照顧者為叔叔，家中另有手足同住，相關社工與輔導資源目前均已介入，希望先穩定孩子情緒，再評估後續協助方向。

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新竹縣1名國小女童今天下午疑因藥物昏迷送醫，被發現後緊急送往醫院救治，目前生命跡象穩定、無生命危險。示意圖／報系資料照

社工 新竹 新竹縣

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