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影／銅科國家儲能系統檢測中心鋰電池櫃冒濃煙 下午火勢撲滅
苗栗縣銅鑼科學園區的國家儲能系統檢測中心下午1點多突然冒出濃煙，消防局接獲通報趕往救援，抵達現場發現沒有明火，但不斷冒出濃煙，人員已全數撤離，無人受困。這起火警疑似檢測中心的鋰電池櫃因高溫冒出陣陣濃煙，消防人員進行排煙，並將鋰電池泡水降溫，火警原因待調查。
苗栗縣消防局指出，下午1時許接獲銅科國家儲能系統檢測中心的火警通報派遣三義、公館及特種搜救分隊、第一大隊、苗栗消防分隊、銅鑼消防分隊、頭屋分隊趕往救援，當時廠內人數已全數撤離，消防人員除了噴水降溫，也將鋰電取出泡水降溫處理，下午3時32分火警已控制未再冒煙，銅鑼分隊人員留守持續警戒。
銅科「國家儲能系統檢測中心」2024年底啟用，成為國內最大儲能系統安全檢測試驗室，已完成防火、燃燒、震動及環境等試驗室建置，擁有完整檢測項目，並具備360 kW/360 kWh儲能系統安全試驗能量，堪稱全球頂級規模的儲能系統安全檢測試驗室。
相關人員表示，銅科國家儲能系統檢測中心啟用後，台灣廠商可不用捨近求遠將產品送至國外檢測，由檢測中心直接提供檢測服務，大幅降低檢測成本與時間，使國內儲能產品在全球市場上更具競爭力，為台灣在國際綠能供應鏈中的地位提供助力。檢測中心以儲能系統及電動大巴士電池等產品的安全性為服務核心，進一步保障消費者安全及權益。
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