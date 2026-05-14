影／苗栗銅科國家儲能系統檢測中心下午發生火警 消防持續降溫處理

苗栗縣銅鑼科學園區的國家儲能系統檢測中心下午一點多突然冒出濃煙，消防局接獲通報趕往救援，抵達現場發現沒有明火，但不斷冒出濃煙，人員已全數撤離，無人受困。這起火警疑似檢測中心置放電池的櫃子冒煙，消防人員進行排煙，火警原因待調查。

銅科「國家儲能系統檢測中心」2024年底啟用，成為國內最大儲能系統安全檢測試驗室，已完成防火、燃燒、震動及環境等試驗室建置，擁有完整檢測項目，並具備360 kW/360 kWh儲能系統安全試驗能量，堪稱全球頂級規模的儲能系統安全檢測試驗室。

相關人員表示，銅科國家儲能系統檢測中心啟用後，台灣廠商可不用捨近求遠將產品送至國外檢測，由檢測中心直接提供檢測服務，大幅降低檢測成本與時間，使國內儲能產品在全球市場上更具競爭力，為台灣在國際綠能供應鏈中的地位提供助力。檢測中心以儲能系統及電動大巴士電池等產品的安全性為服務核心，進一步保障消費者安全及權益。

苗栗縣銅鑼科學園區的國家儲能系統檢測中心下午一點多突然冒出濃煙，消防局接獲通報趕往救援，抵達現場發現沒有明火，但不斷冒出濃煙，人員已全數撤離，無人受困，消防人員持續排煙及降溫處理。圖／民眾提供

苗栗縣銅鑼科學園區的國家儲能系統檢測中心下午一點多突然冒出濃煙，消防局接獲通報趕往救援，抵達現場發現沒有明火，但不斷冒出濃煙，人員已全數撤離，無人受困，消防人員持續排煙及降溫處理。圖／民眾提供

苗栗縣銅鑼科學園區的國家儲能系統檢測中心下午一點多突然冒出濃煙，消防局接獲通報趕往救援，抵達現場發現沒有明火，但不斷冒出濃煙，人員已全數撤離，無人受困，消防人員持續排煙及降溫處理。圖／民眾提供

苗栗縣銅鑼科學園區的國家儲能系統檢測中心下午一點多突然冒出濃煙，消防局接獲通報趕往救援，抵達現場發現沒有明火，但不斷冒出濃煙，人員已全數撤離，無人受困，消防人員持續排煙及降溫處理。圖／民眾提供