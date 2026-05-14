國家儲能系統檢測中心竄濃煙 苗消馳援無人傷

位於竹科銅鑼園區的國家儲能系統檢測中心下午竄出濃煙，苗栗縣消防局獲報出動人車趕往支援，初步了解，疑為鋰電池試驗過程中熱失控冒出大量煙霧，現場無人員受傷受困。

苗栗縣消防局下午1時30分許接獲通報，銅鑼鄉銅科八路有建築竄出濃煙，立即派遣銅鑼、三義、公館等分隊人車趕往現場。

銅鑼消防分隊小隊長吳家榮指出，現場疑似鋰電池試驗過程中熱失控，冒出大量煙霧，唯一處理方式只能將鋰電池移往消防水池浸泡降溫。

吳家榮說，到達現場時未發現明火，內部人員也於事發後安全撤出，現場無人員受困受傷，目前仍持續進行電池分割移置泡水及協助排煙等後續處理，詳細事件原因仍待進一步釐清。

國家儲能系統檢測中心113年12月在銅鑼科學園區開幕啟用，經濟部標準檢驗局當時透過新聞稿指出，該中心啟用後，成為國內最大儲能系統安全檢測試驗室，已完成防火、燃燒、震動及環境等試驗室建置，擁有最完整檢測項目，並具備360 kW/360 kWh儲能系統安全試驗能量，堪稱全球頂級規模的儲能系統安全檢測試驗室。