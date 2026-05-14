聽新聞
0:00 / 0:00
國家儲能系統檢測中心竄濃煙 苗消馳援無人傷
位於竹科銅鑼園區的國家儲能系統檢測中心下午竄出濃煙，苗栗縣消防局獲報出動人車趕往支援，初步了解，疑為鋰電池試驗過程中熱失控冒出大量煙霧，現場無人員受傷受困。
苗栗縣消防局下午1時30分許接獲通報，銅鑼鄉銅科八路有建築竄出濃煙，立即派遣銅鑼、三義、公館等分隊人車趕往現場。
銅鑼消防分隊小隊長吳家榮指出，現場疑似鋰電池試驗過程中熱失控，冒出大量煙霧，唯一處理方式只能將鋰電池移往消防水池浸泡降溫。
吳家榮說，到達現場時未發現明火，內部人員也於事發後安全撤出，現場無人員受困受傷，目前仍持續進行電池分割移置泡水及協助排煙等後續處理，詳細事件原因仍待進一步釐清。
國家儲能系統檢測中心113年12月在銅鑼科學園區開幕啟用，經濟部標準檢驗局當時透過新聞稿指出，該中心啟用後，成為國內最大儲能系統安全檢測試驗室，已完成防火、燃燒、震動及環境等試驗室建置，擁有最完整檢測項目，並具備360 kW/360 kWh儲能系統安全試驗能量，堪稱全球頂級規模的儲能系統安全檢測試驗室。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。