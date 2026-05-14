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老翁在家中昏迷送醫...住院13天後亡 檢察官追查孫子涉嫌施暴致死聲押

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市邱姓老翁今年2月中在家中昏迷送醫，住院13天後死亡。醫師發現腦部損傷疑外力造成，警方報請檢察官相驗，偵查2個多月後，檢方懷疑老翁疑遭施暴致死，今天下午向法院聲請羈押老翁的孫子，以利持續追查案情。

83歲邱姓老翁今年2月14日在信義區的住處昏迷，家人將他送往衛生福利部基隆醫院急救，診查發現腦部組織損傷、硬腦膜下出血併發腦疝，收住院治療13天，2月27日因呼吸衰竭死亡。警方接獲醫院通報後，報請檢察官相驗，研判邱姓老翁頭部的傷勢是因遭外力重擊，朝他殺方向偵辦。

檢警查出，老翁20多歲的孫子有對爺爺施暴的紀錄，詢問家人說法並交叉比對，初步認定邱姓老翁在被送醫的前2天，在住處1樓客廳與孫子發生激烈爭執時，孫子又動手毆打爺爺，導致老翁跌倒時，頭部撞擊地板受傷。

邱姓老翁受傷後在家休養，但健康狀況逐漸惡化，2天後昏迷，家人才將他送醫治療，最後傷重不治。檢方今向基隆地方法院聲請羈押邱男，釐清施暴情節。邱男犯行符合國民法官法「故意犯罪發生死亡結果」規定，適用國民法官參與審判，未來將交由國民法官法庭審理。

基隆市邱姓老翁在家中昏迷，家人送醫住院13天後死亡。醫師發現腦部損傷疑外力造成，檢察官偵查2個多月後，懷疑老翁疑遭施暴致死，今天下午向法院聲請羈押老翁的孫子，以利釐清追查案情。聯合報資料照
基隆市邱姓老翁在家中昏迷，家人送醫住院13天後死亡。醫師發現腦部損傷疑外力造成，檢察官偵查2個多月後，懷疑老翁疑遭施暴致死，今天下午向法院聲請羈押老翁的孫子，以利釐清追查案情。聯合報資料照

基隆 檢察官

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