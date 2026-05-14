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網路流傳疑似虐犬 影片中人嗆提告 動防所要調查真相

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

網路平台Threads轉傳一段疑似虐狗影片，影片中男子雙手按住幼犬頭部兩則，猛一翻轉讓幼犬在空中打轉數圈落下。彰化動防防治所今表示，將調查發生地點，如在縣境內，將依動物保護法裁處。

一名網友自稱瀏覽臉書無意間滑到一段疑似虐狗影片，轉傳到Threads平台，請廣大脆友主持公道，聲明他PO影片開放使用。疑似影片中的男子在底下留言嗆聲，誰要是影響他的商店生意就要截圖提告，超過50名網友接著留言痛批虐狗行為，還有網友上司法系統肉搜出男子前科累累，另有「89」網友留言自清不是所有89會都虐狗。

網友根據商店地址查出可能在彰化縣，向彰化縣動物防疫所檢舉。動防所表示，相關影片中男子拋摔幼犬致其翻滾的行為，已涉有違反動物保護法第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」規定之疑慮，因目前尚未獲得行為人確切的身分資訊，動防所將儘速釐清案發地點及行為人所在地；如確認案發地點位在彰化縣轄內，將立即前往調查並依規定裁處。

動防所指出，涉違反動保法第6條規定虐待或傷害動物，依同法第30條第1項第1款規定，得罰款1萬5千元以上至7萬5千元以下，如造成動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者則涉刑事責任，最重可處兩年以下有期徒刑，併科罰金20萬元以上。200萬元以下。

Threads網路平台影片中1名男子涉嫌按住幼犬頭部兩側，猛然用手翻轉，幼犬（右側）在空中打轉後跌落沙發床。截圖自Threads影片
Threads網路平台影片中1名男子涉嫌按住幼犬頭部兩側，猛然用手翻轉，幼犬（右側）在空中打轉後跌落沙發床。截圖自Threads影片

Threads網路平台影片中1名男子涉嫌按住幼犬頭部兩側，猛然往空中翻轉，幼犬（右側）在空中快速打轉。截圖自Threads影片
Threads網路平台影片中1名男子涉嫌按住幼犬頭部兩側，猛然往空中翻轉，幼犬（右側）在空中快速打轉。截圖自Threads影片

影片 彰化縣動物防疫所 彰化縣 虐狗

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