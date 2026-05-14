台南四面佛香爐遭「倒插香」 爐主保存監視器報警處理

台南中西區一處供奉四面佛的佛堂，昨下午發現香爐中遭人「倒插香」，讓壇主感到被冒犯，認已影響祭祀秩序，強調已保存完整監視器畫面並報警處理，希望能揪出這名陌生男子。

據指出，昨有名陌生男子參拜四面佛後，隨手將香倒插入香爐後，隨即離去。而壇主形容，該名男子並非常客，從未看過此人。

然而，壇主為此張貼公告，提醒來訪民眾，宗教場所為公眾參拜空間，請尊重祭祀禮儀，勿任意破壞或干擾香爐、供品及參拜秩序。

同時，提醒依刑法第246條：對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

據民俗專家解釋，一般宮廟若有緊急事件要向神明稟報，有時就會倒插香，也有可能是信眾對神明處事不滿，刻意這樣做。

台南中西區一處供奉四面佛的佛堂，昨下午發現香爐中遭人「倒插香」，爐主強調已保存完整監視器畫面並報警處理。圖／取自Threads arkhynora

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