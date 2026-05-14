高雄男赴日旅遊夾藏水果口味加熱菸販售　警起出5077包遭罰百萬

吳姓男子2年來藉機赴日旅遊之際，在托運行李中夾藏各式水果口味的加熱菸在網路販售，案經保三總隊會同高市府相關單位蒐證，今年3月底逮獲吳男，並起出5077包等加熱菸及未稅菸，吳被檢方予以緩起訴並須繳百萬罰款。

保三總隊第二大隊高雄偵查分隊日前接獲情資，指稱有不法犯嫌涉嫌自國外走私私菸進入國內，並在網路平台販售私菸謀取暴利，立即報請高雄地檢署檢察官沈昌錡指揮偵辦，並與高市府財政局及衛生局共組專案小組深入追查。

專案小組追查發現，吳姓男子（40歲）見走私日本加熱菸有利可圖，前年起，藉赴日旅遊時，多次在托運行李中夾藏台灣尚未開放的「TEREA」麝香葡萄、哈密瓜等熱銷口味加熱菸入境。

吳男非法走私加熱菸入境後，為擴展客源，在網路社群將菸品包裝成「生活風格」，利用「初戀感葡萄」、「清爽哈密瓜下午茶」等甜美意象的形容詞，吸引年輕族群，標榜抽完後身上僅留果香、不帶菸臭，營造「呼吸有味道的空氣」的假象，讓不喜傳統菸味的年輕人落入陷阱。

專案小組調查，吳男藉機建立「海外代購、行李夾帶、倉庫囤積、網路招攬、超商配送」的一條龍犯罪模式，在網路平台刊登非法加熱菸廣告，吸引買家私訊聯繫後，稱只要加付運費即可透過「賣貨便」或面交等方式出貨，由於貨源齊全且價格低廉，讓不少人趨之若鶩。

專案小組調查蒐證後掌握吳男犯罪事證及位於新興區德順街的住宅充當私菸倉庫後，今年3月27日會同市府財政局菸酒管理科和衛生局執行搜索，當場查獲吳男到案，並在現場查扣7種品牌的非法加熱菸共計4780包、各式未稅私菸共計297包、電子加熱器108支等證物。

警詢後，依涉犯菸酒管理法及懲治走私條例將吳男移送高雄地檢署偵辦；檢方偵查終結，將吳予以緩起訴處分，並須繳納百萬元罰款。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

保三總隊警方在吳姓男子位於高市德順街的私菸倉庫，查扣7品牌的非法加熱菸及未稅私菸5077包等物。記者石秀華／翻攝

保三總隊警方在吳姓男子位於高市德順街的私菸倉庫，查扣7品牌的非法加熱菸及未稅私菸5077包等物。記者石秀華／翻攝