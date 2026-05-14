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新北新莊工地鷹架倒塌死者身分查出 竟是失聯移工

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區1處大型集合住宅建築工地，上午發生鷹架倒塌工安事故造成1死1重傷，起初因死者未帶證件僅從外表推測是外籍勞工，後來查出竟是非法雇用的失聯移工，另1名自17樓墜落的本國勞工則生命徵象穩定住院中。

事故地點在靠近新海橋頭的新莊路，上午約8時18分驚傳量體龐大的整排鷹架倒塌，不僅有人被埋在底下，還有人被目擊自17樓高空墜落。現場人員指稱當時7名工人正準備拆鷹架，因下雨尚在確認天候條件是否適合作業，還沒動工拆除便發生意外。

消防局共派遣15車、25人趕抵搶救，從17樓墜落的40歲陳姓男子剛獲救時仍有意識，後來漸漸昏迷被救護車送板橋亞東醫院，主要是左腿骨折及全身多處擦挫傷，急救後生命跡象穩定留院觀察中。

另1名外籍臨時工在地面被埋在鷹架底下，救出已無生命徵象送至衛福部台北醫院，急救後宣告不治，因未帶證件身分不明，警方透過人臉和指紋辨識查出是越南籍46歲阮姓失聯移工。其餘5人僅為在場工人未受傷未送醫。

新北市工務局表示，該建案為地上33層建築，目前結構體已完成正進行鷹架拆除作業，疑似施工期間安全防護措施不足，導致局部鷹架變形倒塌，涉嫌違反建築法相關規定，已勒令停工、從重裁罰9萬元。

勞工局指稱，該工地是規模較大的危險性工作場所，勞動檢查處已通知勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心派員協助後續調查處理。

新北市新莊區1處大型集合住宅建築工地，上午發生整排鷹架從高樓層倒塌的工安事故造成1死1重傷。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區1處大型集合住宅建築工地，上午發生整排鷹架從高樓層倒塌的工安事故造成1死1重傷。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊區1處大型集合住宅建築工地，上午發生整排鷹架從高樓層倒塌的工安事故造成1死1重傷，消防隊員救出傷者送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區1處大型集合住宅建築工地，上午發生整排鷹架從高樓層倒塌的工安事故造成1死1重傷，消防隊員救出傷者送醫。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊區1處大型集合住宅建築工地，上午發生整排鷹架從高樓層倒塌的工安事故造成1死1重傷。記者林昭彰／攝影
新北市新莊區1處大型集合住宅建築工地，上午發生整排鷹架從高樓層倒塌的工安事故造成1死1重傷。記者林昭彰／攝影

新北市新莊區1處大型集合住宅建築工地，上午發生整排鷹架從高樓層倒塌的工安事故造成1死1重傷，工人正在整理事故現場。記者林昭彰／攝影
新北市新莊區1處大型集合住宅建築工地，上午發生整排鷹架從高樓層倒塌的工安事故造成1死1重傷，工人正在整理事故現場。記者林昭彰／攝影

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