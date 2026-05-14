台南嘉南大圳驚傳2女子落水 1人送醫不治

台南市柳營區嘉南大圳今天近午2名女子不明原因落水，兩人在水圳載浮載沉。其中先行落水的鄒女經消防人員救起已OHCA，緊急送醫在下午1點許宣告不治，疑為搭救鄒女的同行女子拉住路人投下救生圈幸運獲救，詳細原因警消釐清中。

事件發生在上午11點24分許，據查，29歲鄒姓女子，家在台南市區，今天上午與同行女友人騎機車行經柳營區旭山里山仔腳嘉南大圳北幹線時，鄒女不明原因突掉落嘉南大圳往下游漂走，鄒女落水後，同行女伴跳下嘉南大圳救人，2人隨下游漂走，民眾發現有倒在橋上的機車及鞋子及2女溺水，情況危急。路過民眾趕緊將岸邊救生圈投進水中，讓救人女子拉住。

台南市消防局第一救災救護大隊獲報後出動新營、柳營、六甲分隊6車2艇11人趕往現場搶救，新營警分局果毅派出所也派員到場了解，搜救人員稍後在現場下游約200公尺發現2女子，將2人拉上岸邊，鄒女已OHCA，緊急送往柳營奇美醫院，在下午1點5分宣告不治。

這起案例也引起警方關注，究竟是爭吵或有其他原因，警消深入釐清中。

台南柳營嘉南大圳驚傳2女子落水， 1人送醫不治。記者謝進盛／翻攝

台南柳營嘉南大圳驚傳2女子落水， 1人送醫不治，圖為2人騎乘的機車。記者謝進盛／翻攝

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980