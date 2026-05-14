警員配合代辦業者「假開單真洗牌」4輛吊扣超速車秒換新牌上路

桃園市蘆竹警分局周姓警員涉嫌於2020至2021年間，配合認識的許姓代辦業者，以「假攔查、真換牌」方式，協助4輛查扣牌照原該停駛最長半年的車，因周員開立「未掛號牌」單據，改以吊銷牌照重領新牌上路，圖利車主153萬元，桃園地檢署偵結，依貪汙的圖利及行使公務員登載不實等罪起訴。

據了解，從事汽車監理業務代辦的62歲許姓男子，由於長期提供交通違規、失車等線索，協助提供警方累積取締績效，與周員熟識多年，詎料，許男因熟知監理制度漏洞，多次向周請求配合「開單」，希望藉此協助特定車主快速「洗掉」吊扣處分；周員雖未因此獲得金錢或其他實際利益，最終因人情債答應配合，反而丟工作。

起訴指出，停職中的35歲周姓警員先後在桃園市警局蘆竹分局大竹派出所、南竹派出所任職，2020年至2021年間，認識多年的許姓男子由於急於將手中因為超速危險駕駛，遭警方扣牌而停用的車輛脫手出售，於是找周員幫忙。

依據道路交通管理處罰條例規定，若車輛嚴重超速，牌照會被吊扣3至6個月，期間不得合法上路；但若在吊扣期間又發生未掛牌行駛、使用他牌等違規情況，則會直接「吊銷牌照」；不過，對車主而言，牌照遭吊銷反而能夠重新驗車、申請新車牌，迅速恢復合法行駛。

檢警調查，許男熟知道路交通管理處罰條例中的漏洞後，便請周員配合，由許自己或前妻，將這些車輛開上路，然後到與周員約定好的指定地點，由周員配合「假攔查、假舉發」，開立不實交通罰單，藉此讓車輛從「吊扣牌照」轉成「吊銷牌照」，以便重領新車牌上路。

起訴指出，周員開出的違規舉發單並非實際巡邏發現，而是雙方事前約定地點，再由周配合製單。過程中，警方依法本應禁止車輛繼續行駛，甚至移置保管，但周員卻未依法處置，直接放行，讓車主得以能立刻辦理後續換牌程序。

檢警估算，涉案4輛車免除原本3至6個月不得使用車輛的禁令，以租車市場行情換算，車主獲得無形利益共153萬7300元；許姓業者因協助車行代辦監理業務，每件收取1萬至1萬5000元不等的代辦費，獲利4萬元。

檢方認為，周員身為警察，明知交通法規與取締程序，卻違背職務配合製作不實舉發單，已損害警方交通裁罰與監理制度正確性，也讓監理機關承辦人員誤信資料辦理換牌。

檢方指出，周、許兩人涉犯貪汙治罪條例的圖利罪，以及刑法的行使公務員登載不實文書罪；即使周員圖利內容並非現金，而是讓車主免於停駛、快速換牌上路，屬於「無形利益」，依法構成圖利，考量兩人於偵查中均坦承犯行，犯後態度尚可，請法院量處適當之刑。