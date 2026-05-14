快訊

台積電收高50元拉動台股收漲377點 記憶體及MLCC強勢亮眼

獨 ／柯文哲換律師求17年重刑翻盤！重組戰隊「這2人」加入鏖戰二審

疫情時代後孩子都不愛閱讀？全球消失的親子共讀日常

聽新聞
0:00 / 0:00

男涉走私菸品販售　高雄警查扣逾4700包加熱菸

中央社／ 高雄14日電

保三第二大隊高雄偵查分隊今天表示，偵辦吳姓男子涉走私菸品販售案，查扣4780包非法加熱菸、297包未稅私菸等證物，吳男經雄檢偵結獲緩起訴、向公庫支付新台幣100萬元。

保安警察第三總隊第二大隊高雄偵查分隊員警說明，吳男涉嫌自民國113年起，透過到日本旅遊等方式，以行李托運夾藏麝香葡萄、哈密瓜等口味加熱菸入境，並在網路社群以「初戀感葡萄」、「清爽哈密瓜下午茶」等意象吸引買家。

警方查出，吳男涉嫌建立「海外代購、行李夾帶、倉庫囤積、網路招攬、超商配送」的一條龍犯罪模式，在網路平台刊登非法加熱菸廣告，吸引買家聯繫後，再透過社群電商開店平台或面交等方式出貨。

警方表示，3月間會同高雄市政府財政局菸酒管理科等單位，到高雄市新興區搜索，將吳男查緝到案，並於現場查扣非法加熱菸共計4780包、各式未稅私菸共計297包、電子加熱器108支、犯罪用手機2支等證物。

警方指出，全案依涉犯菸酒管理法及懲治走私條例偵辦，吳男經高雄地檢署偵結獲緩起訴、向公庫支付100萬元。

保三總隊今天發布新聞稿提醒，民眾必須通過衛福部核定的合法實體通路購買加熱菸，切勿從網路購買來源不明、低於市價菸品；另呼籲，非法走私菸品涉犯菸酒管理法第45條第2項規定，處3年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、1000萬元以下罰金。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

私菸 加熱菸 走私

延伸閱讀

越南移工想把60萬台幣兌換越南盾匯回老家 遭同鄉設局持刀搶走29.5萬

「媽祖ㄟ錢也敢騙」 台中男假代辦白沙屯報名詐40人

國小前賣來源不明中國零食 高雄衛生局查獲開罰

無視拒絕狂盯梢近90天！ 高雄男捧花追愛慘吞3個月徒刑

相關新聞

新北新莊工地鷹架倒塌死者身分查出 竟是失聯移工

新北市新莊區1處大型集合住宅建築工地，上午發生鷹架倒塌工安事故造成1死1重傷，起初因死者未帶證件僅從外表推測是外籍勞工，後來查出竟是非法雇用的失聯移工，另1名自17樓墜落的本國勞工則生命徵象穩定住院中。

台南嘉南大圳驚傳2女子落水 1人送醫不治

台南市柳營區嘉南大圳今天近午2名女子不明原因落水，兩人在水圳載浮載沉。其中先行落水的鄒女經消防人員救起已OHCA，緊急送醫在下午1點許宣告不治，疑為搭救鄒女的同行女子拉住路人投下救生圈幸運獲救，詳細原因警消釐清中。

警員配合代辦業者「假開單真洗牌」4輛吊扣超速車秒換新牌上路

桃園市蘆竹警分局周姓警員涉嫌於2020至2021年間，配合認識的許姓代辦業者，以「假攔查、真換牌」方式，協助4輛查扣牌照原該停駛最長半年的車，因周員開立「未掛號牌」單據，改以吊銷牌照重領新牌上路，圖利車主153萬元，桃園地檢署偵結，依貪汙的圖利及行使公務員登載不實等罪起訴。

男涉走私菸品販售　高雄警查扣逾4700包加熱菸

保三第二大隊高雄偵查分隊今天表示，偵辦吳姓男子涉走私菸品販售案，查扣4780包非法加熱菸、297包未稅私菸等證物，吳男經...

台中社宅火災悶燒 濃煙造成空汙民眾叫苦 環保局開罰

台中市北屯區敦平二街施工中的「新平．好室」社宅昨天上午9時30分因工地地下二樓起火，悶燒10餘小時，雖然火勢昨晚11時許已撲滅，但濃煙仍不斷飄出，瀰漫濃濃的塑膠燃燒臭味，附近住戶苦不堪言。市府副秘書長張大春上午率相關局處前往勘查，表示正盡力做火場降溫，讓臭味逐漸消退，同時環保局也將對施工廠商依違反空氣汙染防治法第32條裁處30至500萬元罰鍰。

台東斷崖搜救突破！搜救隊已接觸待搜救澳洲籍男 全力研擬帶下山

台東縣東河鄉一名定居多年的50歲澳洲籍男子馬修，日前疑似與妻子發生爭執後失聯，獨自攀爬海岸山脈一處斷崖山洞，引發各界關注。警消搜救行動今天上午再傳重大進展，副大隊長賴垣志於上午9點38分回報，搜救人員已成功接觸到馬修，目前正研擬後續撤離方案，讓所有關心救援進度的人總算稍稍鬆了一口氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。