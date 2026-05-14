男涉走私菸品販售　高雄警查扣逾4700包加熱菸

保三第二大隊高雄偵查分隊今天表示，偵辦吳姓男子涉走私菸品販售案，查扣4780包非法加熱菸、297包未稅私菸等證物，吳男經雄檢偵結獲緩起訴、向公庫支付新台幣100萬元。

保安警察第三總隊第二大隊高雄偵查分隊員警說明，吳男涉嫌自民國113年起，透過到日本旅遊等方式，以行李托運夾藏麝香葡萄、哈密瓜等口味加熱菸入境，並在網路社群以「初戀感葡萄」、「清爽哈密瓜下午茶」等意象吸引買家。

警方查出，吳男涉嫌建立「海外代購、行李夾帶、倉庫囤積、網路招攬、超商配送」的一條龍犯罪模式，在網路平台刊登非法加熱菸廣告，吸引買家聯繫後，再透過社群電商開店平台或面交等方式出貨。

警方表示，3月間會同高雄市政府財政局菸酒管理科等單位，到高雄市新興區搜索，將吳男查緝到案，並於現場查扣非法加熱菸共計4780包、各式未稅私菸共計297包、電子加熱器108支、犯罪用手機2支等證物。

警方指出，全案依涉犯菸酒管理法及懲治走私條例偵辦，吳男經高雄地檢署偵結獲緩起訴、向公庫支付100萬元。

保三總隊今天發布新聞稿提醒，民眾必須通過衛福部核定的合法實體通路購買加熱菸，切勿從網路購買來源不明、低於市價菸品；另呼籲，非法走私菸品涉犯菸酒管理法第45條第2項規定，處3年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、1000萬元以下罰金。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康