台中社宅火災悶燒 濃煙造成空汙民眾叫苦 環保局開罰
台中市北屯區敦平二街施工中的「新平．好室」社宅昨天上午9時30分因工地地下二樓起火，悶燒10餘小時，雖然火勢昨晚11時許已撲滅，但濃煙仍不斷飄出，瀰漫濃濃的塑膠燃燒臭味，附近住戶苦不堪言。市府副秘書長張大春上午率相關局處前往勘查，表示正盡力做火場降溫，讓臭味逐漸消退，同時環保局也將對施工廠商依違反空氣汙染防治法第32條裁處30至500萬元罰鍰。
環保局主任秘書江明山說，以位在下風處兩百公尺的空氣品質監測，上午10時30分濃度仍40到60PPM間，比火災前的15高出甚多，提醒民眾仍必須做好相關防護。對於施工廠商因施工不當造成空氣品質的影響，以及時間也比較長，因此會以違反空氣汙染防治法第32條裁處30至500萬元罰鍰。
此社宅由內政部國家住宅及都市更新中心興建，副執行長董世寧說，工程預計2029年年中完工，提供154戶社宅居住。原本工法一般是用傳統模板，但本工地採用先進的環保塑鋼模板，可以減少人工和加快速度，火災發生雖會影響進度，但仍但把安全品質放在第一位，未來等火場處理告一段落，會進行安全鑑定，再讓工程往下走。
他說，火災確因工地作業疏忽而起，未來會加以檢討，並聯合國土署制定標準作業模式，制定施工動線，附近禁止動火作業，有必要動火就必須用防火毯。
張大春說，民眾最關心空品，會協助住都中心盡速解決，並請消防單位全力注水、降溫。空品在火災時一度飆到1百多，但現已降至40多，等降溫後還會再進一步減少濃煙，以維周邊住戶的空氣品質。
包括國民黨市議員參選人吳宗學、許育璿、民眾黨發言人吳皇昇等人都對此案關心。吳宗學說，高溫可能造成樓地板崩塌、鋼梁變形倒塌等突發危險，消防弟兄必須以最謹慎方式持續監控火勢與結構安全，確保救災人員安全。吳皇昇也呼籲應提供附近民眾即時的醫療諮詢或協助，並持續監測空品和公布數據。
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