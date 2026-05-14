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台東斷崖搜救突破！搜救隊已接觸待搜救外籍男 全力研擬帶下山

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣東河鄉一名定居多年的50歲澳洲籍男子馬修，日前疑似與妻子發生爭執後失聯，獨自攀爬海岸山脈一處斷崖山洞，引發各界關注。警消搜救行動今天上午再傳重大進展，副大隊長賴垣志於上午9點38分回報，搜救人員已成功接觸到馬修，目前正研擬後續撤離方案，讓所有關心救援進度的人總算稍稍鬆了一口氣。

其實昨天搜救現場就已陸續傳出好消息。搜救團隊透過無人機成功空投食物、飲水及無線電對講機，並與馬修建立聯繫，確認其生命徵象穩定。

「祝福大家的體力、祝福他們美好的工作、謝謝大家對我的搜救！」馬修昨天下午4點透過對講機傳出的幾句話，讓不少守在現場及關注搜救進度的民眾聽了相當動容。外界認為，人在受困多日情況下，第一時間仍向搜救人員表達感謝，相當難得。

親友也透過社群發文感謝所有投入救援的消防、義消與搜救人員，以及外界持續替馬修集氣與祈禱。親友提到，原本氣象預報山區將持續降雨，但昨天卻意外整天放晴，讓無人機得以順利執行物資運補任務，中午前便成功將糧食、飲水及通訊設備送達。

親友表示，「沒有親眼看到，很難真正體會救難人員有多辛苦」，由於現場地形極度險峻，幾乎是垂直斷崖與山洞地形，不少搜救人員形容，這次「馬修任務」堪稱教科書等級搜救。

搜救人員透露，馬修上山時除攜帶簡單糧食外，還帶著自己心愛的薩克斯風。昨天上午，妻子朝山區呼喊時，他甚至曾吹奏薩克斯風回應，顯示其身體狀況尚稱穩定，也讓現場一度瀰漫複雜又揪心氣氛。

據了解，馬修疑似沿山稜線攀爬後，下切至斷崖洞穴位置，但因地勢陡峭，加上周邊幾乎沒有安全脫困空間，因此受困其中。由於洞穴周圍岩壁狹窄險峻，直升機無法進行吊掛作業，搜救團隊只能採地面挺進方式，一步步接近。

昨天兩支搜救隊持續深入山區，並在山上紮營待命。今天上午終於成功與馬修接觸，目前搜救團隊正評估地形、天候與人員安全，研擬最適合的撤退路線與救援方式，希望能盡快將人平安帶下山。

親友也再次呼籲外界，在人員尚未真正脫困前，不需要過度揣測或解讀相關訊息，希望大家持續替搜救團隊加油，也祈禱馬修能早日平安回家。

台東縣東河鄉一名定居多年的50歲澳洲籍男子馬修，日前疑似與妻子發生爭執後失聯，獨自攀爬海岸山脈一處斷崖山洞，引發各界關注。警消搜救行動今天上午已成功接觸到馬修，目前正研擬後續撤離方案。圖／台東縣消防局提供
台東縣東河鄉一名定居多年的50歲澳洲籍男子馬修，日前疑似與妻子發生爭執後失聯，獨自攀爬海岸山脈一處斷崖山洞，引發各界關注。警消搜救行動今天上午已成功接觸到馬修，目前正研擬後續撤離方案。圖／台東縣消防局提供

台東縣東河鄉一名定居多年的50歲澳洲籍男子馬修，日前疑似與妻子發生爭執後失聯，獨自攀爬海岸山脈一處斷崖山洞，引發各界關注。警消搜救行動今天上午已成功接觸到馬修，目前正研擬後續撤離方案。圖／台東縣消防局提供
台東縣東河鄉一名定居多年的50歲澳洲籍男子馬修，日前疑似與妻子發生爭執後失聯，獨自攀爬海岸山脈一處斷崖山洞，引發各界關注。警消搜救行動今天上午已成功接觸到馬修，目前正研擬後續撤離方案。圖／台東縣消防局提供

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