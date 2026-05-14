聽新聞
0:00 / 0:00
高雄男駕車偏移擦撞轎車！下秒衝向倒車聯結車「卡鋼條下方」命危送醫
曾姓男子今天上午9時9分許駕車行經高市鳳林路二段，突車子偏移先擦撞蔡姓男子轎車，後又往前衝，整輛車卡入正在倒車的聯結車鋼條下方，曾男被警消救出，因傷勢嚴重，陷入昏迷，送醫搶救。
林園警分局指出，曾姓男子（58歲）今天上午9時9分許，駕車沿鳳林路二段北往南方向行駛，至肇事地點時，突然和同向由蔡姓男子（60歲）駕駛的轎車發生擦撞。
曾男的車擦撞蔡男轎車後，又往前衝，剛號路旁由張姓男子（53歲）駕駛的聯結車後載鋼條從廠區空地倒車至馬路上，曾男車衝向聯結車，整輛車卡在鋼條下方，車頂被壓扁，曾男受困車中，動彈不得。
警消獲報到場，救護人員以破壞機具破壞車體，將曾男救出，發現他已陷入昏迷，緊急將他送醫搶救。
警方事後對蔡男及張男施以酒測，兩人均無酒駕行為，曾男酒精濃度檢測狀況待查；詳細肇因及肇責待交通大隊分析鑑定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。