高雄男駕車偏移擦撞轎車！下秒衝向倒車聯結車「卡鋼條下方」命危送醫

曾姓男子今天上午9時9分許駕車行經高市鳳林路二段，突車子偏移先擦撞蔡姓男子轎車，後又往前衝，整輛車卡入正在倒車的聯結車鋼條下方，曾男被警消救出，因傷勢嚴重，陷入昏迷，送醫搶救。

林園警分局指出，曾姓男子（58歲）今天上午9時9分許，駕車沿鳳林路二段北往南方向行駛，至肇事地點時，突然和同向由蔡姓男子（60歲）駕駛的轎車發生擦撞。

曾男的車擦撞蔡男轎車後，又往前衝，剛號路旁由張姓男子（53歲）駕駛的聯結車後載鋼條從廠區空地倒車至馬路上，曾男車衝向聯結車，整輛車卡在鋼條下方，車頂被壓扁，曾男受困車中，動彈不得。

警消獲報到場，救護人員以破壞機具破壞車體，將曾男救出，發現他已陷入昏迷，緊急將他送醫搶救。

警方事後對蔡男及張男施以酒測，兩人均無酒駕行為，曾男酒精濃度檢測狀況待查；詳細肇因及肇責待交通大隊分析鑑定。

曾姓男子今天上午9時9分許駕車行經高市鳳林路二段，先擦撞轎車，後往前衝，整輛車卡入倒車的聯結車鋼條下方，命危被送醫搶救。記者石秀華／翻攝

曾姓男子今天上午9時9分許駕車行經高市鳳林路二段，先擦撞轎車（如圖），後往前衝，整輛車卡入倒車的聯結車鋼條下方，命危被送醫搶救。記者石秀華／翻攝