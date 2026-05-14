新北新莊工地鷹架倒1死1傷　市府勒令停工罰9萬

新北新莊區1處工地鷹架今天倒塌，1名工人高處墜落送醫搶救，另1名在地面的工人被鷹架壓傷送醫不治，新北市政府工務局立即派員到場勘查，勒令停工罰新台幣9萬元。

警消獲報上午8時許新莊路1處工地整排鷹架倒塌，民眾目擊有人自高處墜落，立即派15車25人到場搶救，警方也出動疏導管制周邊道路，以利消防人員作業。

新北市政府警察局新莊分局說，現場為皇翔建設工程；原根據警消訊息，自17樓墜落陳姓男子命危，但警消稍後更新資訊，陳姓男子救出後緊急送醫救治，而當時在地面被鷹架壓住的臨時工呈OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救仍不治。

工務局表示，第一時間趕到現場勘查，會同新北市土木技師公會了解災損及結構安全情形，勒令停工釐清事故原因。

工務局說，建案為地上33層建築，目前正進行結構體完成後的鷹架下架作業，施工期間疑安全防護措施不足，導致局部鷹架變形倒塌。現場未作妥安全防護，涉違反建築法相關規定，已依法勒令停工，從重裁罰9萬元。

新北市府勞工局表示，這是規模較大、危險性工作場所，勞動檢查處已通知勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心派員，後續停工及裁罰由北區中心處理。