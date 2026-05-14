救護人員到場確認老翁沒有大礙。圖：讀者提供

桃園市新屋區一名80歲吳姓老翁獨居且身體狀況不佳，日前鄰居發現他好幾天沒有外出，打電話也沒有接，擔心發生意外，於昨(13)日上午8時許向楊梅警分局報案。警方到場敲門，沒有回應，所幸老翁曾向鄰居告知備用鑰匙放置處，在警方與鄰長仔細尋找下，找到鑰匙後進入老翁家中，發現他在房間內休息，沒有異狀，保險起見仍通知救護人員到場檢視，確認其生命徵象正常後，化解一場驚魂。老翁非常感謝警方與鄰居的熱心。

老翁非常感謝警方與鄰居的熱心。圖：讀者提供

頭洲派出所表示，昨日上午接獲民眾報案稱，多日未見隔壁獨居老翁身影，且近日其住家三樓附近飄出異味，擔心發生意外，遂請求警方到場協助查看。副所長范志彰率警員廖翊森與黃明浩到場協助，多次敲門均無回應，因擔心老翁安危，員警立即向附近住戶詢問相關情形。經過一番詢問，得知老翁身體狀況不佳，曾向鄰居提及自家備用鑰匙放置處，若遇突發狀況可使用。

後續員警在鄰長陪同下仔細尋找，果然順利找到備用鑰匙，隨即進入屋內查看。警方入內後，發現老翁因身體不適長期臥病在床，加上有重聽情形，當時正在房內熟睡休息，並無立即危險情況。為慎重起見，警方仍通知119救護人員到場協助檢視身體狀況，經救護人員檢查後，確認老翁生命徵象正常、身體無明顯外傷，並無大礙，才讓眾人放下心中大石。

楊梅分局呼籲，家中若有高齡或獨居長者，家屬及鄰里應多加關心生活起居與健康狀況，適時保持聯繫，共同守護長者安全，避免憾事發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：新屋獨居翁連日未露面鄰居急報案 頭洲警緊急入屋查看化解驚魂