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高雄屏東交界淪垃圾山 里港鄉代勾結包商涉非法棄置

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

屏東縣里港鄉民代表曾聰諭涉嫌於去年利用鄉公所排水溝清理工程，與得標的恒盛營造工程公司勾結，將超過1300公噸夾雜塑膠袋、玻璃等廢棄物的汙泥，非法載運至屏東縣里港鄉與高雄市旗山區交界的農牧用地棄置，藉此省下高達314萬餘元的合法處理費，橋頭地檢署今偵結，依違反廢棄物清理法對曾聰諭、包商黃姓負責人及陳姓司機等人提起公訴。

檢方調查指出，曾聰諭於去年間向里港鄉公所申請「溪北地區中小排水溝清理工程」，該工程嗣後由恒盛營造工程公司得標承攬，該公司黃姓負責人與陳姓工地主任明知清出的汙泥中，混雜大量塑膠袋、寶特瓶、玻璃及木板，屬於依法應合法清理的廢棄物，然而，為節省處理成本，黃姓負責人等人竟與曾聰諭共同指示陳姓司機，載往旗山區某處農場任意傾倒、堆置，造成土地嚴重汙染。

橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、檢察官段可芳指揮保七總隊第三大隊、高雄市刑大及旗山分局會同環保局深入追查，專案小組至現場搜索與勘查發現，遭棄置的營建混合廢棄物及汙泥總量高達1300餘公噸，且汙泥中夾雜大量廢棄物，若依合法管道清除、處理，費用初估高達314萬餘元。

檢方偵結認定，曾聰諭涉犯廢棄物清理法「非法提供土地回填、堆置廢棄物及非法清除廢棄物」等罪嫌，包商負責人黃姓女子與陳姓司機則涉犯非法清除廢棄物罪嫌遭起訴，至於陳姓工地主任則獲緩起訴處分。檢方依法請求法院對營造工程公司因其負責人執行業務違反廢棄物清理法，求科處罰金。

橋頭地檢署檢察長郭景東強調，非法棄置廢棄物不僅嚴重破壞環境生態，更可能導致土壤及地下水汙染，危害公共衛生與農業環境，對國土保育影響甚鉅，針對不法業者為省清運成本而任意棄置的行為，檢方將持續結合警政及環保機關強力查緝，務求斷絕非法棄置廢棄物的犯罪鏈。

檢警查出屏東里港鄉代勾結包商，將廢棄物堆置在高屏交界的某處農場，造成嚴重農牧用地汙染。記者巫鴻瑋／翻攝
檢警查出屏東里港鄉代勾結包商，將廢棄物堆置在高屏交界的某處農場，造成嚴重農牧用地汙染。記者巫鴻瑋／翻攝

檢警查出屏東里港鄉代勾結包商，將廢棄物堆置在高屏交界的某處農場，造成嚴重農牧用地汙染。記者巫鴻瑋／翻攝
檢警查出屏東里港鄉代勾結包商，將廢棄物堆置在高屏交界的某處農場，造成嚴重農牧用地汙染。記者巫鴻瑋／翻攝

檢警查出屏東里港鄉代勾結包商，將廢棄物堆置在高屏交界的某處農場，造成嚴重農牧用地汙染。記者巫鴻瑋／翻攝
檢警查出屏東里港鄉代勾結包商，將廢棄物堆置在高屏交界的某處農場，造成嚴重農牧用地汙染。記者巫鴻瑋／翻攝

屏東 廢棄物 高雄 垃圾山

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