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剛搬來不熟路！8旬婦外出購物迷途 蘆竹警引導拼身分助返家

桃園電子報／ 桃園電子報

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先將迷路的藍婦帶回派出所安撫。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區一名80歲藍姓老婦，因剛上北部與兒子同住，日前外出購物返家時不慎迷路，在南山路三段附近徘徊，蘆竹警分局外社派出所警員黃祈蓁、林顯政接獲熱心民眾報案，隨即趕赴現場處理，先將藍婦帶回派出所安撫，同時透過引導拼湊出其身分，成功讓藍婦平安返家。

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員警親自護送藍婦安全返回新居。圖：讀者提供

警方說明，藍婦近期才從南部北上與兒子同住，對北部陌生環境及路況尚不熟悉。事發當天，她原本想獨自出門買東西，不料在返家途中迷失方向，加上年事已高、精神狀態欠佳，面對員警詢問時顯得情緒焦慮，無法清楚表達住址。黃祈蓁、林顯政見狀先將她帶返派出所提供飲食水份補給，以同理心耐心安撫緩解其緊張情緒，透過循序漸進的引導方式勾起藍婦記憶，終於拼湊出其身分資訊並連繫上家屬得知新居地址。隨即親自護送藍婦安全返回新居。藍婦兒子見到母親平安歸來，感動地表示母親才剛搬來對地方不熟，若非警方積極協助，後果不堪設想，對警方的熱心協助深表感激。

蘆竹分局呼籲，家中如有易走失或患有失智症之長者，應多加留心其動態，建議可向社會局申請「愛心手鍊」或在衣物繡上聯絡方式。此外，民眾亦可向各警察分局防治組或偵查隊申請指紋、人臉生物特徵自願建檔，利用鑑識科技協助身分確認，讓迷途長輩能在最短時間內找到回家的路。

本文章來自《桃園電子報》。原文：剛搬來不熟路！8旬婦外出購物迷途 蘆竹警引導拼身分助返家

社會局 失蹤 迷路

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