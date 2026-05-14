高雄夫妻機車雙載半路後輪瞬間卡死！原來「裙襬搖搖」惹禍

高雄市一對夫妻11日傍晚騎機車行經高市鳳山區中山東路時，突停車導致下班尖峰期間車流回堵，後方巡邏員警見狀趨前查看，發現原來是後方的妻子黃姓女子穿的飄逸長裙捲入機車後車輪，讓機車瞬間卡死，幸警員及時解危，化解尷尬。

鳳山警分局指出，成功派出所員警於11日傍晚5時30分許執行巡邏勤務，行經鳳山區中山東路221號前時，發現前方車流異常回堵，警方察覺情況有異，立即上前查看。

後發現一對夫妻騎機車停在道路中央，神情相當慌張，警方查看發現原來是後座的妻子黃姓女子身穿長裙，因裙襬飄逸不慎捲入機車後輪，和機車軸緊緊纏繞，導致車輪瞬間卡死、人車當場動彈不得。

由於事發時正值下班尖峰時段，現場車流量大，夫妻二人一時不知如何處理，只能受困路中。警方見狀後，先協助周邊交通疏導，避免後方來車發生追撞事故，並安撫夫妻緊張情緒。

警方確認安全無虞後，隨即蹲下徒手將黃女卡入後輪內的裙擺布料慢慢抽離，終於成功排除狀況，及時化解該對夫妻尷尬處境，兩人對警方表達謝意。

高雄市一對夫妻騎機車雙載在鳳山區半路後輪瞬間卡死，原來黃女長裙卡死後輪，警現身化解尷尬。記者石秀華／翻攝

高雄市一對夫妻騎機車雙載在鳳山區半路後輪瞬間卡死，原來黃女長裙卡死後輪，警現身化解尷尬。記者石秀華／翻攝

高雄市一對夫妻騎機車雙載在鳳山區半路後輪瞬間卡死，原來黃女長裙卡死後輪，警現身化解尷尬。記者石秀華／翻攝