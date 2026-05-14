快訊

日本政府最擔心川習會發生什麼事？日媒揭內部事前評估

台股開高急拉衝關42,200點！台積電收復5日線領攻 記憶體強勢助陣

大稻埕救人悲劇 24歲文大生失聯3天…快艇今下水10分鐘就尋獲遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中電動公車沒電拋錨卡在路中央！4警加司機猛推10幾公尺

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區1輛電動公車深夜拋錨，彭姓司機發現車輛沒電卡在十字路口中央向警方求救，包括4名警員、司機及熱心民眾一共7人合力從後用力推，這才移動重達數頓的公車，推了十幾公尺後停靠路旁，成功排除路口事故。

台中第四分局指出，黎明派出所副所長林良發、警員劉權德晚間巡邏行經南屯區黎明路二段、大墩十一街口，發現1輛電動公車突因故障拋錨卡在道路中央。

警方查，彭姓男子當時駕駛巨業客運127號路線電動公車，正執行自豐樂公園往洲際棒球場方向的末班車勤務，彭行駛途中發現車輛電量驟降，就先開至松竹國小站，讓車上最後1名乘客安全下車後，準備折返仁友客運嶺東廠區停放，未料途中突然完全失去動力，整輛車拋錨卡在路中央。

彭男向警方求助表示「我公車沒電，可以幫我推一下嗎」，警方合力從後嘗試用力推，並大喊「一、二、三」後同時出力，眾人費盡九牛二虎之力，推了10幾公尺後成功將整輛公車推離路口中央。

警方也說，因當時正值深夜，雖車流較少，考量大型公車停滯於車道中央仍有安全疑慮，警員見狀立即以無線電通報巡邏網支援，同步實施交通疏導與警戒，提醒來往車輛減速慢行，避免發生二次事故。

台中1輛電動公車深夜沒電拋錨卡在路口中央，4名警員和司機、民眾合力推到路邊排除事故。圖／警方提供
台中1輛電動公車深夜沒電拋錨卡在路口中央，4名警員和司機、民眾合力推到路邊排除事故。圖／警方提供

延伸閱讀

亂用輔助駕駛？租車男一路熟睡撞爛護欄險沒命 抗告下場出爐

影／一路往下衝畫面曝！新店砂石車疑手煞車失靈 撞社區巴士再波及2車釀8傷

大園男騎車掉手機急壞 暖心警冒雨協助1小時內尋獲

台南20歲男騎士載21歲女 直行過路口與左轉車擦撞進加護病房

相關新聞

影／新北新莊大樓工地鷹架倒塌！7人受困、2人受傷、1人ohca

新北市新莊區靠近新海橋頭的新莊路279號集合住宅新建大樓建築工地，今天上午8時18分左右驚傳整排鷹架倒塌工安事故，目擊者聲稱看見有人從高樓墜落，目前救出7人，1人失去生命徵象送醫。

台中社宅「新平好室」工地大火猛燒14小時 地下支撐柱變形、車道崩塌

台中市北屯區興建中社會住宅「新平好室」昨一早工地失火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙狂竄，台中市區都聞到燒焦臭味，大火燒到建物地下2樓支撐柱傾倒、車道崩塌有結構安全疑慮，消防難以入室搶救，直至昨深夜近12點火勢撲滅，燃燒面積達2000平方公尺。

影／台中電動公車沒電拋錨卡在路中央！4警加司機猛推10幾公尺

台中市南屯區1輛電動公車深夜拋錨，彭姓司機發現車輛沒電卡在十字路口中央向警方求救，包括4名警員、司機及熱心民眾一共7人合力從後用力推，這才移動重達數頓的公車，推了十幾公尺後停靠路旁，成功排除路口事故。

新北核二廠內傳火警原因不明 倉庫冒煙紙張、文件等雜物燒毀

新北市萬里區核二廠內一間一層樓鐵皮倉庫，今天凌晨3時37分獲報有火警，現場冒出火煙，消防人員趕至灌救，3時54分將火勢撲滅，無人受傷受困，燃燒紙張、文件等雜物，面積約20平方公尺。但因該倉庫已久未使用，起火原因不明，已由消防局鑑識中心調查。

洗腎母與身障兒出門失蹤 高雄後勁溪接連尋獲成浮屍

高雄楠梓區蔡姓母子前天失蹤，六十七歲蔡婦當天被發現陳屍後勁溪，昨早警方再於相距約五百公尺處尋獲四十四歲林姓兒子遺體，均無明顯外傷，死因今午相驗。經查，林男十多年前因車禍開腦，長期由母親照顧；但蔡婦近年洗腎、身體欠佳，不料雙雙傳出憾事。

台88東向往屏東方向7車追撞釀5人傷 下班尖峰一度大塞車

往返高屏地區重要道路台88快速道路，13日傍晚5時許，正值下班尖峰時刻，台88東向往屏東方向11.4公里處，發生7車追撞事故，造成5人輕傷，事故發生後現場在晚間近7時許清理完畢，車流才恢復順暢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。