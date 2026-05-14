影／台中電動公車沒電拋錨卡在路中央！4警加司機猛推10幾公尺

台中市南屯區1輛電動公車深夜拋錨，彭姓司機發現車輛沒電卡在十字路口中央向警方求救，包括4名警員、司機及熱心民眾一共7人合力從後用力推，這才移動重達數頓的公車，推了十幾公尺後停靠路旁，成功排除路口事故。

台中第四分局指出，黎明派出所副所長林良發、警員劉權德晚間巡邏行經南屯區黎明路二段、大墩十一街口，發現1輛電動公車突因故障拋錨卡在道路中央。

警方查，彭姓男子當時駕駛巨業客運127號路線電動公車，正執行自豐樂公園往洲際棒球場方向的末班車勤務，彭行駛途中發現車輛電量驟降，就先開至松竹國小站，讓車上最後1名乘客安全下車後，準備折返仁友客運嶺東廠區停放，未料途中突然完全失去動力，整輛車拋錨卡在路中央。

彭男向警方求助表示「我公車沒電，可以幫我推一下嗎」，警方合力從後嘗試用力推，並大喊「一、二、三」後同時出力，眾人費盡九牛二虎之力，推了10幾公尺後成功將整輛公車推離路口中央。

警方也說，因當時正值深夜，雖車流較少，考量大型公車停滯於車道中央仍有安全疑慮，警員見狀立即以無線電通報巡邏網支援，同步實施交通疏導與警戒，提醒來往車輛減速慢行，避免發生二次事故。