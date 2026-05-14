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新北核二廠內傳火警原因不明 倉庫冒煙紙張、文件等雜物燒毀

聯合報／ 記者游明煌王長鼎／新北即時報導

新北市萬里區核二廠內一間一層樓鐵皮倉庫，今天凌晨3時37分獲報有火警，現場冒出火煙，消防人員趕至灌救，3時54分將火勢撲滅，無人受傷受困，燃燒紙張、文件等雜物，面積約20平方公尺。但因該倉庫已久未使用，起火原因不明，已由消防局鑑識中心調查。

新北市消防局獲報後，消防人員凌晨3時45分趕至到場，現場出現火煙，3時51分火勢控制，3時54分火勢撲滅，倉庫位在核二廠內，現場為1層鐵皮倉庫，無人受傷受困。

消防人員發現，燃燒紙張、文件、電纜線等雜物，面積約20平方公尺。因該倉庫已久未使用，原因不明，還待了解，詳細起火原因交由鑑識中心調查。

據了解，起火的倉庫地點是位在進警衛室後附近的一間倉庫的小隔間，距離核二廠主體廠區還有距離，當時裡面沒有人員，起火原因還要了解。

新北核二廠內傳火警原因不明，倉庫冒煙紙張、文件等雜物燒毀。聯口報系資料照片
新北核二廠內傳火警原因不明，倉庫冒煙紙張、文件等雜物燒毀。聯口報系資料照片
新北市萬里區核二廠內一間一層樓鐵皮倉庫，今天凌晨發生火警，現場冒出火煙，消防人車趕至灌救。記者游明煌／翻攝
新北市萬里區核二廠內一間一層樓鐵皮倉庫，今天凌晨發生火警，現場冒出火煙，消防人車趕至灌救。記者游明煌／翻攝

核二廠 火災

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