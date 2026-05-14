台中社宅「新平好室」工地大火猛燒14小時 地下支撐柱變形、車道崩塌

台中市北屯區興建中社會住宅「新平好室」昨一早工地失火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙狂竄，台中市區都聞到燒焦臭味，大火燒到建物地下2樓支撐柱傾倒、車道崩塌有結構安全疑慮，消防難以入室搶救，直至昨深夜近12點火勢撲滅，燃燒面積達2000平方公尺。

台中市消防局表示，13日早上9點30分受理北屯區敦平一街、敦平街口火警，派遣第八大隊、轄區水湳分隊等共13個單位，各式消防車輛30輛、消防人員81名，由第八大隊大隊長呂鴻隆擔任指揮官。

消防說，現場為新建工程工地，目前興建至地下1樓，地下2樓火煙竄出，消防於9點36分到場，10點6分火勢控制，晚間11點37分火勢撲滅，無人員受傷、受困。

消防指出，現場燃燒地下2樓天花板塑膠模板，因受燒造成地下2樓支撐柱變形傾倒，通往地下2樓車道坍塌，無法進入核心區域部署水線。

且經監造人員評估有結構安全疑慮，現場暫不採入內搶救，改以正壓排煙、持續注水做殘火處理；經估計燃燒面積約2000平方公尺，起火原因由火調人員調查中。