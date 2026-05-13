機車騎士雨天闖台64線 自撞護欄再撞同向汽車 命危送醫搶救中

新北市邱姓男子今晚8時許騎機車行經中和區，竟直闖台64線快速道路往板橋方向，疑似天色昏暗加上下雨路面濕滑，先自撞護欄再撞上汽車，一度命危送醫救回一命，但情況仍不樂觀。警方迅速到場處置並依法舉發，也調閱沿路監視器要調查車禍發生原因，釐清事故責任歸屬。

新北市消防局今天晚上8時31分獲報，中和區台64線東西向快速道路在26.2公里，由中和往板橋方向，發生汽車與機車交通事故，員警與救護人員趕抵時，一度以為是重型機車與汽車發生事故。

機車騎士邱男（21歲）倒臥在內側車道，全身多處擦挫傷，現場已無呼吸及心跳，緊急送往雙和醫院急救後，已恢復心跳，轉送加護病房觀察；汽車駕駛周姓男子（45歲）並無傷勢。

據了解，從事外送員的邱男今晚騎乘普通重型機車，違規騎上台64線東西向快速道路，由中和往八里方向行駛，疑似天雨路滑，加上天色昏暗，先擦撞外側護欄，隨後失控撞擊同向周男汽車。

周男酒測值為零，並無飲酒情事；邱男為何會違規騎上快速道路，仍有待醒清醒後再確認，已由醫院進行抽血檢驗，是否有酒駕，另違規部分，警方已依道交條例開單告發。

新北市邱姓男子今晚8時許騎機車行經中和區，直闖台64線快速道路往板橋方向，疑似天色昏暗加上下雨路面溼滑，先自撞護欄再撞上汽車，一度命危送醫救回一命，但情況仍不樂觀。記者王長鼎／翻攝