洗腎母與身障兒出門失蹤 高雄後勁溪接連尋獲成浮屍

高雄一對母子前天失蹤，警方前後尋獲，證實是後勁溪遭通報發現的浮屍。記者林保光／翻攝

高雄楠梓區蔡姓母子前天失蹤，六十七歲蔡婦當天被發現陳屍後勁溪，昨早警方再於相距約五百公尺處尋獲四十四歲林姓兒子遺體，均無明顯外傷，死因今午相驗。經查，林男十多年前因車禍開腦，長期由母親照顧；但蔡婦近年洗腎、身體欠佳，不料雙雙傳出憾事。

社會局表示，林男與母親均領有身障生活補助，母子平時生活能自理、互相照顧陪伴，身障服務中心元月廿六日曾電訪關懷，提供長照、輔具資源補助、博愛卡等福利資訊，當時未發現兩人有任何身心狀況；市府後續會聯繫里長或警察局，協助後續喪葬事宜。

警方前天中午接獲蔡婦小兒子報案，指母親與哥哥外出後不知去向，不料當天午後獲報後勁溪發現浮屍，通知報案人指認，發現是他母親。

警方調閱監視器追查，懷疑蔡婦與失聯的大兒子一同落水，擴大搜索到前夜仍未尋獲，昨早九時許在距蔡婦落水處約五百公尺處發現大兒子遺體，確切落水及死亡原因仍待釐清。

經查，蔡婦一家原本在楠梓後勁地區擺攤賣鹹酥雞，里長指林男十多年前發生車禍後開腦，曾短暫在庇護工場打工，平日靠身障津貼生活，先前由母親與奶奶照顧，奶奶過世後，照顧責任落在母親身上。小兒子則說，母親近年定期洗腎，身體變不好，才由哥哥照顧，母子感情深厚。

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