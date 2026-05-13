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竹縣祭鐵腕查非法改裝車開罰17件 周末深夜將強力取締

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹警察局與相關單位聯合稽查19家營業處所，舉發交通違規17件，並查獲註銷車輛違規停放道路1件，當場移置保管；另針對48輛機車設備不符規定、排氣管未經認證，由環保及監理機關通知辦理臨時檢驗。警方表示，將針對周末及例假日深夜易聚集、競速路段，持續執行「防制危險駕車專案勤務」。

警方表示，部分車輛經非法改裝後，常伴隨競速、翹孤輪等危險駕駛行為，除危及用路人安全外，亦產生高噪音影響居民生活。警察局透過跨機關聯合稽查，針對車輛改裝、營業場所及相關法規進行全面查核，以提升整體管理成效。

針對業者營運及場地使用情形，查有4家疑似違反區域計畫法相關非都市土地使用管制規定，其中1家地主因認知場所有違規使用，已自行辦理拆除作業；另有3家疑涉違章建築及1家未具營業登記證，均移由相關權責機關依法查處並進行後續輔導。

警方指出，本次勤務各機關亦同步加強業者法令宣導與輔導作為，由環保局及監理機關宣導改裝排氣管認證、噪音檢驗及車輛檢驗規定；消防局針對場所消防安全及設備設置規定進行說明；產業發展處則協助業者瞭解營業登記及相關申辦規範，透過跨機關合作輔導方式，協助業者建立合法經營及正確觀念，避免因不熟悉法令而違規受罰。

警方提醒，民眾切勿任意改裝車輛或使用未經檢驗合格設備上路，違者依據道路交通管理處罰條例第18條規定處汽車所有人罰鍰，並責令檢驗；如車輛各項異動，不依規定申報登記，另依同條例第16條處汽車所有人罰鍰。呼籲車主應選擇合法改裝並依規辦理相關檢驗及登記，以免觸法受罰。

新竹縣警局三管齊下打擊危險駕車，包括針對周末深夜易聚集、競速路段加強專案勤務，對聚眾飆車案件運用刑事偵查搜索拘提、依公共危險罪送辦，並結合縣府單位與業者推動第三方聯合稽查、宣導與源頭管理，持續維護用路安全與生活安寧。

新竹縣警察局結合相關單位聯合稽查，計查核19家營業處所，共舉發交通違規17件。圖／警方提供
新竹縣警察局結合相關單位聯合稽查，計查核19家營業處所，共舉發交通違規17件。圖／警方提供

警方表示，將針對周末及例假日深夜易聚集、競速路段，持續執行「防制危險駕車專案勤務」。圖／警方提供
警方表示，將針對周末及例假日深夜易聚集、競速路段，持續執行「防制危險駕車專案勤務」。圖／警方提供

警察 新竹 改裝車 噪音

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