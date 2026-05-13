女童出生被驗出安毒發展遲緩 美國愛心夫婦跨國收養准了

台南有名女童出生2個月，毛髮經採驗有安非他命反應，因父母需入監勒戒，女童經安置出現戒斷症狀及發展遲緩，經法院裁定由高雄市社會局局長監護，並委由善牧基金會代為出養，經跨國媒合一對美國夫婦收養，收養母還是台裔，法院裁定認可他們收養女童。

這對美國籍夫婦結婚多年，夫婦關係及經濟穩定，因期待增加家庭成員，幫助需要的孩子，希望透過收養達成心願。經由國際兒童服務機構推薦，向善牧基金會提出收養子女申請。剛好女童因原生家庭功能不彰，經法院裁定由高雄市社會局局長監護，並透過市府轉介，委由善牧基金會代為出養，為孩子最佳利益著想，盼覓得愛心家庭收養。

經善牧基金會評估後，認為這對夫婦為適合收養家庭，收養契約簽立經由孩童監護人高雄市府社會局局長同意，並檢附相關文件，聲請法院認可。

據該會評估，女童出生2個月後因父母需要入監勒戒，同時採驗其毛髮有安非他命反應，緊急安置於寄養家庭。女童於寄養照顧期間曾出現戒斷症狀，父母皆因毒品案件在監服刑，且另有其餘年幼子女須照顧，又無其他親屬願意提供經濟或照顧上的協助。

而女童現仍發展遲緩，且父母皆有吸毒史，難以為國內收養家庭所接納，轉而進行跨國境媒合收養。

據訪視報告顯示，這對收養夫婦婚姻穩固且溝通良好，是一對充滿愛、重承諾的夫妻，生活形態正常，健康無虞，且工作穩定，財務充足，夫婦均參與並投入孩子生活，且能給眾孩子充滿愛和有趣的生活及穩定安全的成長環境。

尤其，收養母本身為台裔美國人，且擁有撫育來自該會出養童經驗，也已掌握相關療育資源，可提供相同的經驗與更多的支持，並協助女童適應。

台南地院指出，這對收養夫婦在人力、物力、財力及身心狀態上均足以提供被女童安全及充滿愛成長環境，應可勝任女童照顧教育職責，裁定認可他們收養女童為養女。

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