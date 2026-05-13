救人溺斃稱「二次溺水」？ 消防員：行內無此說法、應稱救援者溺水
文化大學24歲李姓學生12日清晨與友人在台北大稻埕碼頭跑步，休息時聽聞93歲張姓老翁落水，旋即翻越欄杆跳河救人，未料接觸張翁後，疑因水流湍急、體力耗盡，短短20秒內雙雙滅頂。張翁經搜索近4小時救起無生命跡象送醫身亡，李男截至目前仍在搜救中。
臉書上有8.6萬人追蹤的粉專「消防神主牌」12日發文指出，水域救援是最容易發生「二次溺水」的情境之一，更稱，所謂二次溺水，指的是原本下水救人的人，因遭到溺水者緊抓、加上水流阻力與體力消耗，最終也不幸溺斃；除了文章敘述，還用圖卡說明，貼文引來破3000人按讚、近600次分享，也被不少媒體轉載引用。
不過，台北市消防局指出，消防實務與救護體系中，並沒有將「救人者也溺斃」稱作「二次溺水」的說法，也稱過往未曾有此定義。
一名具有近20年資歷的消防員受訪說，從未聽過行內把「救援者溺水」稱為「二次溺水」，實務上頂多會稱作「救援者溺水」。
他指出，緊急救護上確實存在「次發性溺水」的專有名詞，也稱「延遲性溺水（Delayed drowning）」，指的是溺水者獲救後，因肺部吸入少量水分，導致肺泡受損、換氣與血流灌注失衡，可能在24小時內甚至更久後，出現肺水腫、呼吸困難等症狀，嚴重時可能窒息。
他強調，這個名詞的重點，是提醒救護人員，即使溺水者當下看似沒事，也仍應建議送醫觀察。
至於「消防神主牌」在文中認為水域救援常發生「救人者也溺水」情況，該名消防員直言，其實非常少見，「大部分的人根本沒有勇氣下水」。
話鋒一轉，他說自己查看「消防神主牌」粉專後，內容多半由AI生成，對於媒體直接引用不明來源內容感到疑惑，「小編有沒有專業背景，大家都不知道」，但他認為，只要能達到防災、救護宣導效果，仍值得肯定。
事實上，根據新竹縣政府消防局官網資料，繼發性溺水又稱「二次溺水、次發性溺水、遲發性溺水」，是在溺水的人離開水後才發生的現象，原因為在溺水時有少量水進入肺部，但救起後溺水者並無任何不舒服感，而這些水卻在隨後的數小時甚至72小時後導致肺部發炎或腫脹，使體內氧氣與二氧化碳的交換發生困難，產生窒息現象。
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