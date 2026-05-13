教科書級搜救！澳洲男帶著薩克斯風困峭壁 今傳出好消息

台東縣東河鄉一名定居多年的50歲澳洲籍男子馬修，日前疑似與妻子發生爭執後失聯，獨自受困海岸山脈一處斷崖山洞，引發各界關注。搜救行動進入第3天後，今天終於傳來振奮消息，搜救人員順利透過無人機空投物資與無線電對講機，並與馬修建立聯繫，確認其生命徵象穩定。

「祝福大家的體力、祝福他們美好的工作、謝謝大家對我的搜救！」這是馬修今天下午4點透過對講機傳出的內容。短短幾句話，不少關心救援進度的民眾聽了相當動容，認為人在受困情況下，仍先向搜救人員表達感謝，相當難得。

親友今天也透過社群發文表示，感謝所有搜救隊全力營救，以及外界持續代禱。親友指出，原本氣象預報顯示山區將持續降雨，但今天卻意外整天放晴，讓無人機能順利飛行，中午前已成功分次將食物、飲水及對講機送達馬修手中，目前健康狀況暫時無虞，「實在令人振奮無比」。

親友提到，沒有親眼目睹，很難真正體會救難人員的辛勞，這次「馬修任務」地形險峻、難度極高，「幾乎是教科書等級的搜救」，因此特別感謝所有投入救援的消防、義消與搜救團隊。

目前兩支搜救隊仍持續朝受困地點挺進，預計今晚在山區紮營，明天再繼續執行救援任務。親友也呼籲外界，在人員尚未平安救出前，不需要過度解讀相關訊息，希望大家能持續給予搜救團隊支持與鼓勵。

親友表示，熟識馬修的人都知道，他平時為人正直熱心，最不喜歡麻煩別人，也經常主動幫助他人。過去風災期間，他與妻子便曾第一時間投入救災，多次深入花蓮光復地區協助清理，因此被朋友戲稱為「鏟子超人」。

此外，搜救人員透露，馬修上山時除了攜帶簡單糧食，還帶著心愛的薩克斯風。今天上午妻子朝山區呼喊時，他還曾吹奏薩克斯風回應，顯示目前身體狀況尚稱穩定。

消防局研判，馬修疑似沿山稜線攀爬後，下切至斷崖洞穴位置，但因地勢陡峭無法自行離開。由於現場空間狹窄、岩壁險峻，直升機無法執行吊掛作業，目前只能透過地面搜救方式持續接近，盼能盡快將人平安帶下山。