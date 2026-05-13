大樹玉荷包採收前遭竊果 農嘆「整棵被偷光」

高雄大樹玉荷包即將進入採收旺季，卻接連傳出果園竊案，果農控訴，整棵玉荷包樹被摘光，初估損失近3萬元欲哭無淚；民代要求高單價作物納入常年護農專案；仁武分局強調，已啟動「護荔專案」，加強夜間巡邏與盤查，防堵宵小趁採收季犯案。

大樹區玉荷包以甜度高、果肉細緻聞名，是高雄重要高經濟作物之一，每年5月中旬進入採收期，不少果農早已接單預購，不過近日卻有果園遭竊，讓辛苦等待一整年的成果瞬間化為烏有。

遭竊的李陳姓果農表示，竊賊疑似破壞鐵網後闖入果園摘光整棵，以一棵玉荷包樹約可收成120至150斤，目前市價每斤約220元計算，等於一棵樹就價值約2萬6400元至3萬3000元，損失很大，氣得直呼「很心痛」。

果農說，種水果的農民一年真正能收成、回本的時間只有短短幾個月，平常不只要擔心天氣、病蟲害和水源問題，好不容易等到採收，卻還得擔心半夜被偷摘，他嘆過去農忙期間還能看到警方巡邏，如今感覺巡邏次數減少，讓農民相當沒有安全感。

興山里長尹平成說，玉荷包遭竊幾乎「每年固定上演」，不少農民早已習以為常、只能無奈面對，雖然主要路口都有裝設監視器，仍難完全防堵宵小趁夜潛入果園偷摘，大家都知道會被偷，但就是防不勝防。

市議員黃飛鳳指出，去年就曾針對農產竊案質詢警察局，要求將高單價作物納入常年固定護農專案範圍，同時建立跨局處資料共享與防詐宣導機制，避免農民除了遭竊，還碰上假訂單、假匯款等詐騙問題。

黃飛鳳表示，農民種植高價水果從栽種到採收耗費大量時間與成本，警方與市府相關單位應更積極協助建立安全防護機制，包括農忙期間公布重點巡守區域、加強警政聯繫窗口及提升巡邏密度等，降低農損風險。

仁武分局啟動「護荔專案」，針對山區果園、產業道路等熱點規劃綿密巡邏網絡，強化夜間巡守勤務，並對可疑人車加強盤查，防止不法分子趁夜行竊。

除加派巡邏警力外，也結合義警、民防與守望相助隊等民力資源，深入社區及果園加強防竊宣導，提醒農民可裝設監視器、警報器、感應照明設備，甚至飼養警衛犬等，提高果園防護能力。

分局長徐釗斌表示，大樹區農民長年辛勤耕耘，孕育出享譽國際的優質玉荷包，將持續透過警民合作與巡邏防護，全力守護農民一年來的辛勞成果，讓農民安心採收。

高雄大樹玉荷包即將進入採收旺季，卻接連傳出果園竊案，警方啟動「護荔專案」。圖／讀者提供

高雄大樹玉荷包即將進入採收旺季，卻接連傳出果園竊案，警方啟動「護荔專案」。圖／讀者提供

高雄大樹玉荷包即將進入採收旺季，卻接連傳出果園竊案，警方啟動「護荔專案」。圖／讀者提供