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民代介入為廠商降標準？營養午餐招標傳弊案 花蓮縣府回應了

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮營養午餐總預算高達2.7億元，有7家廠商招標，但1家資格不符，縣府教育處卻廢標重新招標降低標準，遭檢調調查。據悉，該案涉及複雜官商聯繫、牽涉縣府高層人員，檢調持續搜集相關事證，過了約4年開始偵辦。縣府則強調，校園營養午餐供應現狀一切正常，請鄉親及家長安心。

教育處過去辦理營養午餐招標，曾有議員指稱，有1家業者第一標資格不符，教育處卻未撤除資格不符廠商，而是當場廢標，再公告第二次招標，並刪除原資格限制，讓原本資格不符廠商得標，質疑有民代介入為特定廠商降低標準。

花蓮地檢署主檢廖榮寬今天下午表示，昨天檢察官蕭百麟偵辦教育處體育保健科前盧姓科長等人涉犯貪汙案件，指揮法務部調查局花蓮縣調查站、法務部廉政署北部地區調查組，持法院核發搜索票，至教育處等14處執行搜索，查扣相關證物，並通知及傳喚6人及相關證人到案說明。

經檢方偵訊後，教育處體健科前盧姓科長因涉犯貪汙，20萬元交保，並限制出境、出海；花蓮縣議員吳東昇以30萬元交保，其陳姓助理10萬元交保。涉案的廖姓、卓姓夫妻檔業者，分別以30萬元交保；張姓女營養師、也是本案主要承辦人，則以5萬元交保。

針對教育處招標案，花蓮縣政府今天強調，校園營養午餐供應現狀一切正常，品質監測機制運作穩定，縣府將全力守護學生用餐權益與健康，請鄉親及家長安心。

縣府指出，目前全縣校園營養午餐皆維持正常運作，現有的餐食供應廠商均嚴格遵守食品安全規範，每日食材驗收、營養配比均設有嚴格的把關流程與監測標準，每日如常運作。

縣府表示，本案已進入司法程序，縣府全力配合檢調調查，也尊重司法釐清事實，目前案件仍在偵辦中，相關責任仍應以司法調查結果為準。

花蓮地檢署主檢廖榮寬今天下午表示，昨天檢察官指揮花蓮縣調查站、廉政署北部地區調查組，持法院核發搜索票，至教育處等14處執行搜索，查扣相關證物，並通知及傳喚6人及相關證人到案說明。圖／檢方提供
花蓮地檢署主檢廖榮寬今天下午表示，昨天檢察官指揮花蓮縣調查站、廉政署北部地區調查組，持法院核發搜索票，至教育處等14處執行搜索，查扣相關證物，並通知及傳喚6人及相關證人到案說明。圖／檢方提供

花蓮學生營養午餐弊案引發關注，縣府強調，校園營養午餐供應現狀一切正常，請鄉親及家長安心。本報資料照片
花蓮學生營養午餐弊案引發關注，縣府強調，校園營養午餐供應現狀一切正常，請鄉親及家長安心。本報資料照片

營養午餐 花蓮

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