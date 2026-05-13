影／一路往下衝畫面曝！新店砂石車疑手煞車失靈 撞社區巴士再波及2車釀8傷

新北市新店區安業路今天下午3時15分發生嚴重車禍，1輛砂石車疑似在下坡失控翻覆撞上社區巴士釀8傷，又波及後方貨車，造成現場車流嚴重堵塞。據了解，疑似砂石車手煞車失靈自行滑動，沿下坡路段一路滑行導致這起車環撞車禍。

新北市消防局派多輛護車到場載送傷患，所幸8名傷者均為輕傷，將分送新店耕莘及慈濟醫院。確實事發原因，經警方初步調查，砂石車駕駛李姓男子（62歲）在現場下車施作自來水工程，停放一旁的砂石車疑因手煞車失靈自行滑動。

因砂石車沿下坡路段一路滑行，先撞上徐姓男子（56歲）所駕駛的社區巴士，造成車上1男7女共8名乘客受到輕傷，再波及後方駕駛大客車的吳姓男子（60歲）及駕駛小貨車陳姓男子（59歲）共3車，無人駕駛的砂石車最後自撞山壁翻覆。

救護車將3名傷者送往耕莘醫院，5人送慈濟醫院，就醫後均無大礙。肇事的砂石車及其餘3車駕駛酒測值皆為零，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

新北市新店今天下午發生重大車禍鄉，1輛砂石車疑手剎車未拉，失控撞鏟社區巴士釀8傷。記者 王長鼎／翻攝

新北市新店今天下午發生重大車禍鄉，1輛砂石車疑手剎車未拉，失控撞鏟社區巴士釀8傷。記者 王長鼎／翻攝