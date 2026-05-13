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淡江大橋碰碰車！3車撞一坨 網友戲稱「紀念通車第一撞」秒被指正

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡江大橋淡水端下橋匝道今天中午發生3車追撞事故，由於昨天才剛通車，格外受到關注，橋頭對面大樓住戶拍照上傳臉書吸引不少網友回應，有人戲稱是「紀念新橋通車第一撞」，很快就被指正「第一撞昨晚已產生，這是第二撞！」

這起事故發生在中午12時49分於北上約200公尺處，也就是淡水端下橋匝道。據了解當時車陣排隊等候前方紅燈準備依序下橋時，35歲王姓男子駕駛的休旅車未注意前方路況，先追撞前方轎車，轎車又向前推撞商旅客貨車釀成3車連環事故。

幸好車速不快只是輕微擦撞，警方立刻到場處置，3名駕駛都沒有飲酒，全案依普通交通事故處理作業規範處理，下午1時左右迅速移置排除，未影響通行。

淡江大橋淡水端橋頭有許多大樓，住戶將車禍照片上傳臉書，僅約1小時就有將近600人按讚、149個留言，有人戲稱「紀念新橋第一撞」，隨即被指正「昨晚已產生」，然後又有人說「這至少是NO.2」。

警方證實的確是通車之後第二件車禍，第一起是昨晚8時許同樣發生在北向淡水下橋端約300公尺處，是1名42歲男子騎乘黃牌重機，一樣撞上前方等號誌要下橋的轎車，狀況幾乎一模一樣，騎士僅輕微擦傷。

淡江大橋淡水端下橋匝道今天中午發生3車追撞事故，由於昨天才剛通車，格外受到關注，橋頭對面大樓住戶拍照上傳臉書吸引不少網友回應，僅約1小時就有將近600人按讚、149個留言。圖／翻攝臉書社團滬尾小鎮
淡江大橋淡水端下橋匝道今天中午發生3車追撞事故，由於昨天才剛通車，格外受到關注，橋頭對面大樓住戶拍照上傳臉書吸引不少網友回應，僅約1小時就有將近600人按讚、149個留言。圖／翻攝臉書社團滬尾小鎮

淡江大橋淡水端下橋匝道今天中午發生3車追撞事故，由於昨天才剛通車，格外受到關注，橋頭對面大樓住戶拍照上傳臉書吸引不少網友回應，有人戲稱是「紀念新橋通車第一撞」，很快就被指正「第一撞昨晚已產生，這是第二撞！」記者林昭彰／翻攝
淡江大橋淡水端下橋匝道今天中午發生3車追撞事故，由於昨天才剛通車，格外受到關注，橋頭對面大樓住戶拍照上傳臉書吸引不少網友回應，有人戲稱是「紀念新橋通車第一撞」，很快就被指正「第一撞昨晚已產生，這是第二撞！」記者林昭彰／翻攝

淡江大橋淡水端下橋匝道今天中午發生3車追撞事故，由於昨天才剛通車，格外受到關注，橋頭對面大樓住戶拍照上傳臉書吸引不少網友回應，有人戲稱是「紀念新橋通車第一撞」，很快就被指正「第一撞昨晚已產生，這是第二撞！」記者林昭彰／翻攝
淡江大橋淡水端下橋匝道今天中午發生3車追撞事故，由於昨天才剛通車，格外受到關注，橋頭對面大樓住戶拍照上傳臉書吸引不少網友回應，有人戲稱是「紀念新橋通車第一撞」，很快就被指正「第一撞昨晚已產生，這是第二撞！」記者林昭彰／翻攝

淡江大橋淡水端下橋匝道今天中午發生3車追撞事故，由於昨天才剛通車，格外受到關注，橋頭對面大樓住戶拍照上傳臉書吸引不少網友回應，有人戲稱是「紀念新橋通車第一撞」，很快就被指正「第一撞昨晚已產生，這是第二撞！」記者林昭彰／翻攝
淡江大橋淡水端下橋匝道今天中午發生3車追撞事故，由於昨天才剛通車，格外受到關注，橋頭對面大樓住戶拍照上傳臉書吸引不少網友回應，有人戲稱是「紀念新橋通車第一撞」，很快就被指正「第一撞昨晚已產生，這是第二撞！」記者林昭彰／翻攝

淡江大橋 淡水 紅燈 車禍

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