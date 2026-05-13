台南18歲高職生深夜馬路燒胎冒濃煙 警調監視器傳喚到案開罰送辦

18歲林姓高職生在台南市中西區和緯路騎改裝微電車，並嘗試「燒胎」，把馬路上燒出明顯長條黑色痕跡。圖／翻攝自Threads網友wah96399

18歲林姓高職生在台南市中西區和緯路騎改裝微電車，並嘗試「燒胎」，把馬路上燒出明顯長條黑色痕跡；網友貼出他騎得現場滿是白煙的場景，表示「台南的警察好像都沒在管」，引發網友討論。轄區第二警分局今天立即調閱監視器，將林喚到案，依法開罰並函送法辦。

網友wah96399昨天晚間8時許在社群媒體Threads發文貼出林姓高職生在馬路「燒胎」影片，寫下「好好的一條路被用成這樣 台南的警察好像都沒在管」，網友紛紛討論「馬路隨便亂燒胎」、「影片保存下來，交給警察」、「這邊剛鋪好的時候很漂亮」、「管了又要罵廢警 不管就發文靠北」。

第二分局獲報，今天調閱周遭監視器比對追查，掌握違規車輛，今天上午11時通知林姓駕駛人到案說明，依違反道路交通管理處罰條例第72條第2項予以舉發，駕駛人詢後也將依刑法第185條妨害公眾往來安全罪函送地檢署。

據了解，18歲林姓高職生剛考完統測，向友人借了改裝微電車後，本月10日凌晨2時在和緯路上嘗試加速「燒胎」，馬路被他燒出明顯長條黑色痕跡，當時還有其他車輛經過；分局呼籲，民眾應駕駛審驗合格及有牌照的微電車，另行駛於道路應遵守交通規則，不可有危險駕駛及違規行為。