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殯葬業為搶單在消防救護車偷裝「AirTag」 雄檢起訴3人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鳳山消防分隊被發現遭人偷裝追蹤器，可透過手機定位救護車位置，警方獲報後，查出是楊姓殯葬業者為搶先接觸死者家屬，與王姓合夥人、陳姓員工聯手裝設，雄檢偵結後，依違反個人資料保護法及妨害秘密罪嫌將涉案3人提起公訴。

檢方指出，楊姓女子（25歲）是高雄某生命禮儀社負責人，與王男（39歲）有商業合作關係，陳男則為王男員工。

楊女為了搶接案，與王男謀議利用蘋果公司開發的藍牙追蹤器「AirTag」，先裝設在消防局救護車上，隨即可與手機連結定位掌握救護車去向，以便在救護車抵達現場時，就能派員趕往與死者家屬聯繫。

今年3月間，王男指示陳姓員工趁機前往鳳山消防分隊，將追蹤器分別安裝在救護車上，並將定位資訊連結至王男的手機應用程式「尋找（Find My）」，直到3月24日救護車保養時，在底盤發現「AirTag」全案才曝光。

檢警追查AirTag的序號與購買紀錄，鎖定楊女3人並拘提到案，並扣得4枚追蹤器與作案用手機。檢方偵查時，楊女否認犯行，但王、陳兩人都認罪。

檢方認為，救護車的出勤資訊涉及民眾傷病等個人隱私，楊女等人以非法手段蒐集非公開的公務車動態，已嚴重損害公眾利益及個人隱私權，依違反個資法、妨害秘密等罪將3人起訴。

高雄市消防局救護車遭私裝追蹤器。(記者林保光／攝影)
高雄市消防局救護車遭私裝追蹤器。(記者林保光／攝影)

高雄市消防局救護車遭私裝追蹤器。記者林保光／攝影
高雄市消防局救護車遭私裝追蹤器。記者林保光／攝影

AirTag 高雄 救護車

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