高雄後勁溪母子落水亡 靠津貼過活感情深厚

高雄市楠梓區後勁溪接連發現一對母子落水死亡，令地方震驚。據了解，一家原本在楠梓後勁地區擺攤販售鹹酥雞維生，但多年來家庭接連遭逢變故，67歲蔡姓婦人與大兒子分別以老人、身心障礙津貼過活，生活困苦，母子長期相依為命。

當地里長說，蔡婦的大兒子林男10多年前曾發生嚴重車禍，腦部開刀後留下後遺症，曾短暫在庇護工場打工，平日依靠身障津貼生活，長期由母親與奶奶照顧。後來奶奶過世後，照顧責任全落在蔡婦身上。

小兒子向警方說，哥哥受傷後無業，到媽媽患病後都由哥哥照顧媽媽，之前媽媽情緒不佳，哥哥就說萬一媽媽出問題，他也不想活。

據了解，蔡婦近年因罹患慢性疾病，還需定期洗腎，身體狀況不佳，家中經濟則仰賴老人津貼及兒子的身障補助勉強度日。雖然蔡婦身體不好，但仍持續照料兒子生活起居，母子感情深厚。

警方指出，昨天中午先在楠梓區德富街附近後勁溪水域發現蔡婦遺體，今天上午又在距離約500公尺處尋獲44歲林男遺體。警方初步檢視，母子遺體均無明顯外傷，詳細死因及落水原因，仍待橋頭地檢署檢察官相驗釐清。

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