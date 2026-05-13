澳洲男受困台東斷崖山洞多日 議員：可當警義消教材

台東一名定居東河鄉的澳洲籍男子馬修，日前疑似與妻子發生爭執後失聯，獨自爬進海岸山脈一處陡峭斷崖的山洞內，消防局獲報後展開山域搜救。搜救人員今上午利用空拍機空投物資及無線電，目前消防人員已從兩處路線挺進，設法將人平安救出。

此事今天也成為縣議會定期會焦點，議員許進榮在單位工作檢討時表示，他百思不得其解，這名外籍人士究竟是如何攀爬到斷崖中的洞穴，「那種地形一般人根本上不去」，若最後能順利脫困，建議消防局可以邀請他分享攀爬與野外求生經驗，甚至作為警義消搜救教材，「搞不好還可以加入義消行列」。

消防局長盧東發答詢表示，目前搜救人員已順利將飲水、食物及無線電等物資空投給馬修，確認他意識清楚、生命徵象穩定，消防局對救援行動有信心，待人平安救出後，也會進一步了解他是如何進入該處山洞。

據了解，50歲的馬修已定居台東多年，4天前疑似與妻子吵架後離家失聯，親友遍尋不著，之後在他平常登山路線附近發現機車，消防局前天獲報後立即展開搜救，但因山區天候不佳、連夜大雨，一度暫停行動。今天清晨天氣轉好後，空投物資及無線電對講機給馬修，搜救人員已從兩處路線挺進。

搜救人員透露，馬修上山時除了攜帶簡單糧食，還帶著自己心愛的薩克斯風。今天上午妻子朝山區呼喊時，他還曾吹奏薩克斯風回應，顯示目前身體狀況尚稱穩定，暫無立即危險。

消防局研判，馬修應是沿著山稜線攀爬後，不明原因下切至洞穴位置，卻因地勢過於陡峭而受困無法自行離開。由於現場地形狹窄、岩壁陡峭，空勤直升機無法執行吊掛任務，目前搜救人員只能以徒步方式接近，再尋求安全救援方式。

由於受困地點位處斷崖峭壁，加上馬修能在險峻地形中停留多日，引發地方議論，不少人也關注這場特殊山域搜救行動後續發展。