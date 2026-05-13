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AI假影片、假訊息攻擊校園 民代籲建立「緊急下架綠色通道」

聯合報／ 記者郭韋綺宋原彰／高雄即時報導

AI時代，孩子還能不能安心上學？高雄鳳山區某國小上月底爆發美工刀恐嚇事件，最終調查結果尚未出爐，校園已遭受大量的AI假影片、假訊息攻擊，孩子承受巨大壓力轉班、轉學；民代認為，市府應與平台協商設立「緊急下架綠色通道」，保護兒少不受到二度傷害；市長陳其邁說，將研議更完整的數位安全治理方案。

議員陳慧文今天質詢指出，鳳山某國小事件被製作成AI假影片在網路散播，甚至有「你哥哥拿刀殺人」等嚴重偏離事實影片流傳，導致當事人手足被貼上標籤。

陳慧文表示，只要牽扯到校園，加上特定敏感字眼，事件就會立刻在網路上被無限放大，家長職業、姓氏、選區一旦遭揭露，在社群上幾乎形同實名制，學童個資也因此外洩。

陳慧文說，小孩子都不到12歲，卻要承受來自網路和輿論壓力，紛紛提出轉班、轉學，就算最後結果給出公正的調查，也沒辦法彌補小孩子的童年缺憾。

她盤點高雄校園事件SOP，大多仍停留在校內調查與輔導，缺乏面對網路輿論、媒體關注與兒少個資外洩的疊加事件處理機制，呼籲市府參考歐盟做法，建立與主要社群平台的合作機制，針對兒少不實資訊與AI假影片設立「緊急下架綠色通道」。

教育局長吳立森回應，校園若涉及不實資訊或違反兒少法，第一時間進行社群檢舉、報警，聯繫警政與社政單位查核，此外也將持續推動AI假訊息辨識、防詐與數位素養教育。

社會局長蔡宛芬則說，兒少性影像已有法規，可透過中央要求平台下架，但其他類型的不實影片與霸凌內容，法規仍不足。

陳其邁答詢時強調，網路治理涉及網路成癮、不適內容、網路霸凌、個資與詐騙等5大面向，社群平台現在已成兒少資訊內容主要來源，業者也應該負起同樣責任。

陳其邁表示，將請副市長召集跨局處會議，與中央數位部及平台業者協調，研議更完整的數位安全治理方案，在兒少保護的工作中，也必須把數位安全放進核心業務項目。

AI假影片、假訊息攻擊校園事件頻傳，民代呼籲與業者協商設立「緊急下架綠色通道」。圖／翻攝自高雄市議會
AI假影片、假訊息攻擊校園事件頻傳，民代呼籲與業者協商設立「緊急下架綠色通道」。圖／翻攝自高雄市議會

AI假影片、假訊息攻擊校園事件頻傳，民代呼籲與業者協商設立「緊急下架綠色通道」。圖／翻攝自高雄市議會
AI假影片、假訊息攻擊校園事件頻傳，民代呼籲與業者協商設立「緊急下架綠色通道」。圖／翻攝自高雄市議會

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