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高雄楠梓母子接連失蹤又成浮屍 後勁溪相隔500公尺尋獲2遺體
高雄市楠梓區後勁溪昨天1對母子失蹤，其中67歲蔡姓婦人昨天中午被發現浮屍後勁溪水域，今天上午，又在距離約500公尺水域，又找到蔡婦的44歲兒子遺體。警方表示，母子遺體均無明顯外傷，詳細死因仍待橋頭地檢署檢察官相驗釐清。
警方表示，昨天中午蔡婦的小兒子林姓男子報案，說他母親及哥哥外出後遲未返家，不知去向，請求警方協尋。
不料，昨天午後，警方據報後勁溪出現浮屍，警、消在楠梓區德富街附近後勁溪水域，將女浮屍打撈上岸，已經明顯死亡，通知林姓男子，發現是他的母親蔡姓婦人。
警方調閱沿途監視器畫面追查，懷疑與蔡姓婦人一同失蹤的大兒子，也與母親一同落水，擴大沿溪搜索，沿岸搜尋至昨天深夜未找到人。
今天上午9時許，警、消持續搜救，在距離蔡婦落水處約500公尺處，發現蔡婦大兒子林男的浮屍，已無呼吸心跳，明顯死亡，經檢視也無外傷。警方表示，蔡婦母子2人確切落水原因及死亡原因，仍待檢察官相驗後進一步釐清。
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