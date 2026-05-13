經員警與男子循著行經路線尋找，不到一個小時果真在路旁草叢尋獲手機。圖：警方提供

桃園市大園區一名4旬許姓男子，近日於大雨中外出時不慎遺失手機，在尋找未果的情況下急忙至埔心派出所求助，員警見狀立即安撫男子情緒，並詳細詢問遺失經過，隨即沿線調閱監視器及外出尋找，最終在道路旁的草叢尋獲男子遺失的手機，讓男子感激不已。

大園分局表示，許姓男子日前神情焦急地走進埔心派出所求助，稱其騎車外出時不慎掉落手機，手機內存有重要聯絡資料及工作資訊，若找不回來，擔心會影響工作進度，讓他十分焦急，於是請警方幫忙協尋。

警員方顥瑾獲報後，立即安撫男子並耐心調閱監視器，逐步釐清遺失時間與地點，但因為當時雨勢較大導致監視器畫面模糊不清，無法明確判斷掉落地點，員警遂與男子循著行經路線尋找，並依據周遭環境判斷，認為手機掉落在道路兩側的草叢處，經過不到一個小時，果真在路旁草叢尋獲手機。

經男子檢視後，確認就是他遺失的物品，男子找回重要手機後難掩激動之情，並對警方的積極協助深表感謝，直言「真的沒想到這麼快就能找回來！」

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園男騎車掉手機急壞 暖心警冒雨協助1小時內尋獲