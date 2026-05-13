老翁忘記回家路在文化路與長春二路口徘徊。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名81歲鄒姓老翁，日前中午12時許外出購物後卻忘記回家的路，在文化路與長春二路口徘徊，中壢警分局文化派出所接獲熱心民眾報案，立即趕赴現場處理，耐心安撫老翁並透過身分證確認其住址成功送他返家。

耐心安撫老翁並透過身分證確認其住址成功送他返家。圖：讀者提供

文化派出所說明，老翁當日獨自外出購物，卻沒想到順利採買後，途中竟突然忘記回家的路，在路旁徘徊許久，神情十分驚慌。報案的熱心民眾原本是想自己協助送他回家，但因為老翁無法清楚說出住址，也擔心他發生危險，因此才請警方到場協助。

員警陳千寧、陳致佑到場後，先安撫老翁情緒，雖然他有隨身攜帶身分證件，很快就得知他的住處就在附近。但員警仍細心傾聽，陪他閒聊話家常，考量其年事已高、步履緩慢，員警一路放慢腳步攙扶陪同返家，讓他能平安與家人團聚。

中壢警分局長林鼎泰表示，家中若有高齡或疑似失智長者，建議可配戴愛心手鍊、定位裝置，或於隨身物品留下聯絡資訊，亦可至分局偵查隊辦理指紋建檔，以利在緊急情況下能迅速協助返家，共同守護長輩安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬翁買完菜突忘回家路 中壢警「靠這物」送他返家