影／台中水湳經貿社宅「新平好室」火災 市府：勒令停工開罰1.8萬元

鄰近水湳經貿園區的敦平街、敦平二街的建築中社宅工地「新平好室」，今天上午9時許傳出火警，附近民眾目擊，現場黑色濃直竄天際，伴隨火光，十分駭人。消防局初步調查，現場是工地地下二樓的塑膠板起火燃燒釀禍，詳細起火原因待查，都發局表示，此案是火星掉落地下室釀火，已勒令停工、開罰1萬8000元。

都發局表示，此案初查，工地進行安全支撐拆除作業時，用火熔切時未設置預防火災的適當設備或措施，導致火星掉落至地下2樓版的塑膠模板引發火災，因違反建築法第63條規定，依同法第89條規定勒令停工、裁處新台幣1萬8000元整罰鍰，另要求工地協助消防局滅火作業，並在災後進行相關現場改善及安全防護加強作業。

都發局指出，此案建築物因受火災公安事故影響，為確保建築物安全，後續依規須委託第三方專業技師公會辦理鑑定，確認建築物結構安全無虞後，另將施工計畫書及安全防護計畫送經都發局指定的機關學校或專業團體提出諮詢，經都發局委託之第三方公正專業技師公會勘查認定，改善情形已無危害公共安全之虞後，才得復工。

都發局說，依建築法第63條規定，建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施。將於近日再委託技師公會辦理專案稽查，並督促工地積極加強相關安全防護措施，以確實維護公安，保護市民安全。

台中市消防局在今天上午9時30分獲報，北屯區敦平街、敦平二街的建築工地發生火警，報案人初步，現場是工地塑膠板起火燃燒，派遣水湳、黎明、四平分隊，由水湳分隊小隊長林明輝帶隊前往。

消防隊到場後回報，現場為新建中建物地下2樓，燃燒塑膠棧板，現場初步判斷無人員受困，目前持續搶救中。

根據國家住都中心資料，該工地建案是國家住都中心在台中市北屯區，興建的「新平好室」社宅，預定在2028年完工，將提供約150戶社會住宅，滿足北屯地區居住需求。

基地緊鄰水湳經貿園區，西側為敦平街，向北連接敦化路二段，向南連接經貿一路，鄰近中國醫藥大學水湳校區，逢甲大學及逢甲商圈。

該案除興建社宅，也將提供身心障礙者社區居住單元、店鋪等商業設施，串聯基地周邊綠帶開放空間，提供住戶優質居住環境。

台中市北屯區敦平二街的社宅工地，今早傳出火警，現場黑色濃煙竄天。圖／讀者提供

台中市北屯區敦平二街的社宅工地，今早傳出火警，現場黑色濃煙竄天。圖／讀者提供

台中市北屯區敦平二街的社宅工地，今早傳出火警，現場黑色濃煙竄天。記者陳宏睿／翻攝