快訊

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

MLB／大谷5月首轟、本季第7轟來了！ 山本由伸前5局挨3轟陷入落後

他收千元帳單花8分鐘讓AI取消訂閱！半小時退款成功細節曝光 網跪求名稱

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中水湳經貿社宅「新平好室」火災 市府：勒令停工開罰1.8萬元

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

鄰近水湳經貿園區的敦平街、敦平二街的建築中社宅工地「新平好室」，今天上午9時許傳出火警，附近民眾目擊，現場黑色濃直竄天際，伴隨火光，十分駭人。消防局初步調查，現場是工地地下二樓的塑膠板起火燃燒釀禍，詳細起火原因待查，都發局表示，此案是火星掉落地下室釀火，已勒令停工、開罰1萬8000元。

都發局表示，此案初查，工地進行安全支撐拆除作業時，用火熔切時未設置預防火災的適當設備或措施，導致火星掉落至地下2樓版的塑膠模板引發火災，因違反建築法第63條規定，依同法第89條規定勒令停工、裁處新台幣1萬8000元整罰鍰，另要求工地協助消防局滅火作業，並在災後進行相關現場改善及安全防護加強作業。

都發局指出，此案建築物因受火災公安事故影響，為確保建築物安全，後續依規須委託第三方專業技師公會辦理鑑定，確認建築物結構安全無虞後，另將施工計畫書及安全防護計畫送經都發局指定的機關學校或專業團體提出諮詢，經都發局委託之第三方公正專業技師公會勘查認定，改善情形已無危害公共安全之虞後，才得復工。

都發局說，依建築法第63條規定，建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施。將於近日再委託技師公會辦理專案稽查，並督促工地積極加強相關安全防護措施，以確實維護公安，保護市民安全。

台中市消防局在今天上午9時30分獲報，北屯區敦平街、敦平二街的建築工地發生火警，報案人初步，現場是工地塑膠板起火燃燒，派遣水湳、黎明、四平分隊，由水湳分隊小隊長林明輝帶隊前往。

消防隊到場後回報，現場為新建中建物地下2樓，燃燒塑膠棧板，現場初步判斷無人員受困，目前持續搶救中。

根據國家住都中心資料，該工地建案是國家住都中心在台中市北屯區，興建的「新平好室」社宅，預定在2028年完工，將提供約150戶社會住宅，滿足北屯地區居住需求。

基地緊鄰水湳經貿園區，西側為敦平街，向北連接敦化路二段，向南連接經貿一路，鄰近中國醫藥大學水湳校區，逢甲大學及逢甲商圈。

該案除興建社宅，也將提供身心障礙者社區居住單元、店鋪等商業設施，串聯基地周邊綠帶開放空間，提供住戶優質居住環境。

台中市北屯區敦平二街的社宅工地，今早傳出火警，現場黑色濃煙竄天。圖／讀者提供
台中市北屯區敦平二街的社宅工地，今早傳出火警，現場黑色濃煙竄天。圖／讀者提供

台中市北屯區敦平二街的社宅工地，今早傳出火警，現場黑色濃煙竄天。圖／讀者提供
台中市北屯區敦平二街的社宅工地，今早傳出火警，現場黑色濃煙竄天。圖／讀者提供

台中市北屯區敦平二街的社宅工地，今早傳出火警，現場黑色濃煙竄天。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區敦平二街的社宅工地，今早傳出火警，現場黑色濃煙竄天。記者陳宏睿／翻攝

台中市北屯區敦平二街的社宅工地，今早傳出火警，現場黑色濃煙竄天。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區敦平二街的社宅工地，今早傳出火警，現場黑色濃煙竄天。記者陳宏睿／翻攝

火災 社宅

延伸閱讀

影／台中水湳經貿社宅工地「新平好室」起火 疑塑膠棧板燃燒釀禍

東海大學男宿清晨驚傳火警…16年冷氣室外機釀禍 校方回應了

影／台南安南區工廠清晨大火烈焰沖天 消防出動39車89人與無人機灌救

花蓮體育館工安意外 工人施工突遭燈箱重擊傷重不治

相關新聞

台中男闖342年萬和宮毀神像光明燈 影響萬名考生命理師曝恐怖下場

台中市張姓男子在昨天因不明原因，闖入有342年歷史的南屯區萬和宮，毀壞供品與神像，遭警方逮捕，因周末有國中會考，加上現場有光明燈受損，預計有上萬名考生受影響，命理師楊登嵙說，該行為「人神共憤、天地不容」，除民、刑事責任外，也有健康、運勢嚴重下滑的民俗後果。

文大生救翁成「二次溺水」 消防專家籲4救人原則：千萬別跳河

台北市大稻埕碼頭昨（12）日清晨發生93歲老翁落水事件，一名24歲李姓中國文化大學學生聽見民眾驚喊有人溺水，立即跳水救人，試圖將老翁帶回岸邊，卻在距岸約50公尺處體力不支，兩人雙雙沉入水中。老翁於上午9時許被尋獲時已無生命跡象，李男截至目前仍在搜救中。

高雄楠梓母子接連失蹤又成浮屍 後勁溪相隔500公尺尋獲2遺體

高雄市楠梓區後勁溪昨天1對母子失蹤，其中67歲蔡姓婦人昨天中午被發現浮屍後勁溪水域，今天上午，又在距離約500公尺水域，又找到蔡婦的44歲兒子遺體。警方表示，母子遺體均無明顯外傷，詳細死因仍待橋頭地檢署檢察官相驗釐清。

影／台中水湳經貿社宅「新平好室」火災 市府：勒令停工開罰1.8萬元

鄰近水湳經貿園區的敦平街、敦平二街的建築中社宅工地「新平好室」，今天上午9時許傳出火警，附近民眾目擊，現場黑色濃直竄天際，伴隨火光，十分駭人。消防局初步調查，現場是工地地下二樓的塑膠板起火燃燒釀禍，詳細起火原因待查，都發局表示，此案是火星掉落地下室釀火，已勒令停工、開罰1萬8000元。

影／新北老翁搭公車竟持破窗器敲司機頭 警依現行犯逮捕

三重客運806路線公車今天清晨在新北市蘆洲地區發生司機被乘客攻擊事件，1名75歲老翁上車不久竟拿車上的破窗器敲擊59歲司機頭部，後來被奪下並報警逮捕老翁，他卻聲稱覺得司機在說他壞話。後續將依傷害罪嫌偵辦。

龜山失聯移工拒檢逃逸躲租屋處 警「門縫噴辣椒水」逮人

桃園市龜山區一名越南籍失聯移工昨(12)日下午15時許，因形跡可疑在文昌二街被員警盤查，他卻隨即逃跑返回租屋處，期間更丟擲手中垃圾袋妨礙員警，但經歷一番追逐仍遭抓捕，全案移請移民署專勤隊收容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。