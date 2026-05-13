影／新北老翁搭公車竟持破窗器敲司機頭 警依現行犯逮捕

三重客運806路線公車今天清晨在新北市蘆洲地區發生司機被乘客攻擊事件，1名75歲老翁上車不久竟拿車上的破窗器敲擊59歲司機頭部，後來被奪下並報警逮捕老翁，他卻聲稱覺得司機在說他壞話。後續將依傷害罪嫌偵辦。

據郭姓司機描述，這名老翁過去常搭同路線公車，曾在搭車時自言自語嚇到其餘乘客，因此對他有印象，但沒想到會被攻擊。今天上午7時許公車在蘆洲區中山二路、九芎街口進站，老翁從前門上車，經過司機駕駛位往後走，卻又折返。

司機說車才剛準備起步尚未開動，老翁突然拿車上的破窗器敲他頭部，司機起身去奪下，發生短暫推擠拉扯。當時車上還有7、8名乘客多半是學生和婦女，有人在滑手機、有人在錄影，沒人過來幫忙，司機趕緊請乘客幫忙報警，老翁自行走到後方座位坐下。

員警上車將老翁帶回派出所，司機頭部及左手有擦挫傷、胸口紅腫，由消防隊救護人員協助消毒包紮。事後司機提告，老翁聲稱覺得司機在說他壞話，警詢後將依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

三重客運806路線公車今天清晨在新北市蘆洲發生司機被乘客攻擊，1名75歲老翁上車不久竟拿車上的破窗器敲擊59歲司機頭部。記者林昭彰／翻攝

三重客運806路線公車今天清晨在新北市蘆洲，有1名75歲老翁 （左）上車不久竟拿車上的破窗器敲擊59歲司機頭部，警方獲報上車逮捕老翁。記者林昭彰／翻攝

三重客運806路線公車今天清晨在新北市蘆洲發生司機被乘客攻擊，司機說75歲老翁拿車上的破窗器敲他頭部。記者林昭彰／翻攝

三重客運806路線公車今天清晨在新北市蘆洲發生司機被乘客攻擊，1名75歲老翁上車不久竟拿車上的破窗器敲擊59歲司機頭部，後來被奪下並報警逮捕老翁。圖／翻攝threads