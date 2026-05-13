花蓮體育館工安意外 工人施工突遭燈箱重擊傷重不治

花蓮市中正體育館地下停車場出入口昨天下午發生工安意外，27歲潘姓工人在協助管線裝設工程時，突遭一旁倒塌的廢棄LED燈箱重擊頭部，當場失去生命跡象，送醫搶救1小時後仍傷重不治，警方已封鎖現場，將釐清燈箱倒塌是否與地震、設備鏽蝕或施工震動有關。

警方初步調查，事故發生於昨天下午3時許，邱姓包商當時正在中正體育館地下停車場出入口牆面鑽孔作業，準備施作新管線工程，潘姓工人與劉姓管理員則在下方協助查看施工狀況。

沒想到設置於一旁、早已廢棄多時的LED燈箱突然整座傾倒，重重砸向站在下方的潘男頭部，巨大撞擊力道造成潘男當場倒地失去呼吸心跳，現場人員見狀立即報案求援。

救護人員抵達後，先協助將受困在燈箱下方的潘男脫困，並立即施以心肺復甦術急救，再緊急送往醫院搶救，經過超過1小時急救後，潘男仍因傷勢過重宣告不治。

警方與鑑識人員封鎖現場調查，發現倒塌的LED燈箱長期放置戶外，因經年累月日曬雨淋，底部結構已嚴重鏽蝕，支架與底座均有老化情形。

而昨天下午2時53分，台東長濱外海發生芮氏規模5.6地震，花蓮市最大震度約3級，而地震大概8分鐘後發生燈箱倒塌事故，警方不排除地震造成燈箱結構鬆動，或施工過程中的鑽孔震動引發傾倒，但確切原因仍待進一步鑑定。

警方表示，目前已調閱周邊監視器畫面，並報請檢察官相驗死因，同時通知相關人員到案說明，將針對施工現場是否有安全防護不足、設備管理疏失，或涉及過失致死等責任方向深入調查，後續將依調查結果移送花蓮地檢署偵辦。

警方呼籲，施工單位在工程前，應全面檢視周邊老舊設施與高風險物件安全狀況，避免類似工安意外再次發生，保障工作人員生命安全。

花蓮市中正體育館地下停車場出入口昨天下午發生工安意外，27歲潘姓工人在協助管線裝設工程時，突遭一旁倒塌的廢棄LED燈箱重擊頭部傷重不治。圖／民眾提供

花蓮市中正體育館地下停車場出入口昨天下午發生工安意外，27歲潘姓工人在協助管線裝設工程時，突遭一旁倒塌的廢棄LED燈箱重擊頭部傷重不治。圖／民眾提供

花蓮市中正體育館地下停車場出入口昨天下午發生工安意外，27歲潘姓工人在協助管線裝設工程時，突遭一旁倒塌的廢棄LED燈箱重擊頭部傷重不治。圖／民眾提供