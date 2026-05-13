影／台中水湳經貿社宅工地「新平好室」起火 疑塑膠棧板燃燒釀禍

台中市張姓男子在昨天因不明原因，闖入有342年歷史的南屯區萬和宮，毀壞供品與神像，遭警方逮捕，因周末有國中會考，加上現場有光明燈受損，預計有上萬名考生受影響，命理師楊登嵙說，該行為「人神共憤、天地不容」，除民、刑事責任外，也有健康、運勢嚴重下滑的民俗後果。

2026-05-13 08:38