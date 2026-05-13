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影／台中水湳經貿社宅工地「新平好室」起火 疑塑膠棧板燃燒釀禍
鄰近水湳經貿園區的敦平街、敦平二街的建築中社宅工地「新平好室」，今天上午9時許傳出火警，附近民眾目擊，現場黑色濃直竄天際，伴隨火光，十分駭人。消防局初步調查，現場是工地地下二樓的塑膠板起火燃燒釀禍，詳細起火原因待查。
台中市消防局在今天上午9時30分獲報，北屯區敦平街、敦平二街的建築工地發生火警，報案人初步，現場是工地塑膠板起火燃燒，派遣水湳、黎明、四平分隊，由水湳分隊小隊長林明輝帶隊前往。
消防隊到場後回報，現場為新建中建物地下2樓，燃燒塑膠棧板，現場初步判斷無人員受困，目前持續搶救中。
根據國家住都中心資料，該工地建案是國家住都中心在台中市北屯區，興建的「新平好室」社宅，預定在2028年完工，將提供約150戶社會住宅，滿足北屯地區居住需求。
基地緊鄰水湳經貿園區，西側為敦平街，向北連接敦化路二段，向南連接經貿一路，鄰近中國醫藥大學水湳校區，逢甲大學及逢甲商圈。
該案除興建社宅，也將提供身心障礙者社區居住單元、店鋪等商業設施，串聯基地周邊綠帶開放空間，提供住戶優質居住環境。
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