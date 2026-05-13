快訊

許志安驚爆斷崖式衰老！臉頰凹陷、法令紋超深 網驚：老30歲

台灣成川習會菜單？回顧歷任美國總統訪中對台灣的影響

513國際請病假日！上班族急響應「突然不舒服」 勞工請假權益3大變革

聽新聞
0:00 / 0:00

違規紅燈右轉免罰？原來是載送病人 警車還協助開道

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化警分局員警本月11日深夜巡邏時，在彰化市中山路二段與孔門路口發現一輛休旅車違規紅燈右轉，立即追上盤查，發現是一名70歲老翁載著身體不適的女兒為趕赴就醫才違規，員警不僅不取締，反而全程開啟警示燈及警鳴器幫忙開道，護送到急診室治療。

彰化警分局表示，本月11日深夜11時30分許，分局民族路派出所巡佐翁士鈞、警員陳政佑騎機車巡邏行經彰化市中山路二段與孔門路口，發現1輛休旅車違規紅燈右轉，立即追上前攔下盤查，駕車的胡姓老翁神情焦急表示，車內46歲的女兒由於在家裡突感身體極度不適，急需前往彰化基督教醫院急診就醫。

員警發現女子在車內持續嘔吐、面色不佳，身體狀況明顯異常，考量深夜時段仍有車流與號誌停等情形，恐延誤送醫時機，隨即騎乘巡邏機車於前方開道，全程開啟警示燈及警鳴器，引導自小客車快速通行。

虈員警沿途並適時協助疏導車流、提醒其他用路人注意安全，爭取寶貴救援時間，順利將胡女平安護送至彰化基督教醫院急診室接受治療，胡姓老翁感謝員警伸出援手，讓女兒能及時獲得醫療照護。

員警攔下違規闖紅燈的休旅車後，發現是因載送病人，立即開啟警示燈及警鳴器幫忙開道，護送到急診室治療。圖／警方提供
員警攔下違規闖紅燈的休旅車後，發現是因載送病人，立即開啟警示燈及警鳴器幫忙開道，護送到急診室治療。圖／警方提供

員警攔下違規闖紅燈的休旅車後，發現是因載送病人，立即開啟警示燈及警鳴器幫忙開道，護送到急診室治療。圖／警方提供
員警攔下違規闖紅燈的休旅車後，發現是因載送病人，立即開啟警示燈及警鳴器幫忙開道，護送到急診室治療。圖／警方提供

員警攔下違規闖紅燈的休旅車後，發現是因載送病人，立即開啟警示燈及警鳴器幫忙開道，護送到急診室治療。圖／警方提供
員警攔下違規闖紅燈的休旅車後，發現是因載送病人，立即開啟警示燈及警鳴器幫忙開道，護送到急診室治療。圖／警方提供

休旅車 彰化

延伸閱讀

比熊犬中壢車陣逆向狂奔！警鳴笛狂追 助毛孩與飼主團圓

8旬翁1原因全身濕透縮路旁 蘆竹警暖心伸援解驚魂

台南20歲男騎士載21歲女...見綠燈轉黃燈想加速通過 撞車進加護病房

淡江大橋機車道綠燈秒數太短釀壅塞 騎士批：對機車族不友善

相關新聞

影／台南安南區工廠清晨大火烈焰沖天 消防出動39車89人與無人機灌救

台南市消防局今天凌晨4點51分獲報，安南區安和路二段318巷內一間4層鐵皮及RC構造建物火光沖天，總計派遣39車89人、南科機42、七大無人機組趕往；4時58分安和車組到達現場，確認廠房全面燃燒，布線防護搶救，灑水近1小時，一直到5時54分撲滅火勢，幸無人傷亡。

台中男闖342年萬和宮毀神像光明燈 影響萬名考生命理師曝恐怖下場

台中市張姓男子在昨天因不明原因，闖入有342年歷史的南屯區萬和宮，毀壞供品與神像，遭警方逮捕，因周末有國中會考，加上現場有光明燈受損，預計有上萬名考生受影響，命理師楊登嵙說，該行為「人神共憤、天地不容」，除民、刑事責任外，也有健康、運勢嚴重下滑的民俗後果。

文大生救翁成「二次溺水」 消防專家籲4救人原則：千萬別跳河

台北市大稻埕碼頭昨（12）日清晨發生93歲老翁落水事件，一名24歲李姓中國文化大學學生聽見民眾驚喊有人溺水，立即跳水救人，試圖將老翁帶回岸邊，卻在距岸約50公尺處體力不支，兩人雙雙沉入水中。老翁於上午9時許被尋獲時已無生命跡象，李男截至目前仍在搜救中。

影／號誌變換瞬間釀禍 堆高機司機趕上班開轎車撞死女騎士

高雄市前鎮區擴建路、國華一街口今天上午發生死亡車禍，45歲柳姓男子駕駛轎車趕去碼頭上班，不巧在路口遇羅姓婦人騎機車穿越路口，將羅婦人車撞飛，羅婦送醫不治。

影／台中水湳經貿社宅工地「新平好室」起火 疑塑膠棧板燃燒釀禍

鄰近水湳經貿園區的敦平街、敦平二街的建築中社宅工地「新平好室」，今天上午9時許傳出火警，附近民眾目擊，現場黑色濃直竄天際，伴隨火光，十分駭人。消防局初步調查，現場是工地地下二樓的塑膠板起火燃燒釀禍，詳細起火原因待查。

違規紅燈右轉免罰？原來是載送病人 警車還協助開道

彰化警分局員警本月11日深夜巡邏時，在彰化市中山路二段與孔門路口發現一輛休旅車違規紅燈右轉，立即追上盤查，發現是一名70歲老翁載著身體不適的女兒為趕赴就醫才違規，員警不僅不取締，反而全程開啟警示燈及警鳴器幫忙開道，護送到急診室治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。