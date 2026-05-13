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違規紅燈右轉免罰？原來是載送病人 警車還協助開道
彰化警分局員警本月11日深夜巡邏時，在彰化市中山路二段與孔門路口發現一輛休旅車違規紅燈右轉，立即追上盤查，發現是一名70歲老翁載著身體不適的女兒為趕赴就醫才違規，員警不僅不取締，反而全程開啟警示燈及警鳴器幫忙開道，護送到急診室治療。
彰化警分局表示，本月11日深夜11時30分許，分局民族路派出所巡佐翁士鈞、警員陳政佑騎機車巡邏行經彰化市中山路二段與孔門路口，發現1輛休旅車違規紅燈右轉，立即追上前攔下盤查，駕車的胡姓老翁神情焦急表示，車內46歲的女兒由於在家裡突感身體極度不適，急需前往彰化基督教醫院急診就醫。
員警發現女子在車內持續嘔吐、面色不佳，身體狀況明顯異常，考量深夜時段仍有車流與號誌停等情形，恐延誤送醫時機，隨即騎乘巡邏機車於前方開道，全程開啟警示燈及警鳴器，引導自小客車快速通行。
虈員警沿途並適時協助疏導車流、提醒其他用路人注意安全，爭取寶貴救援時間，順利將胡女平安護送至彰化基督教醫院急診室接受治療，胡姓老翁感謝員警伸出援手，讓女兒能及時獲得醫療照護。
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