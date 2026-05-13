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台南20歲男騎士載21歲女...見綠燈轉黃燈想加速通過 撞車進加護病房

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

20歲陳姓男機車騎士昨天載著21歲林姓女乘客，騎車沿台南市中西區府前路二段西向東直行，當時42歲張姓男駕駛開車沿府前路二段東向西方向，至金華路二段時等待左轉；陳疑似因見綠燈正轉換為黃燈，想加速通過，卻與準備左轉的張車擦撞，陳與女乘客當場飛出倒地。

轄區第二警分局調查，陳姓騎士與張姓駕駛均駕照正常、沒有酒駕；張沒有受傷，但他的38歲妻子與12歲孩子因側面玻璃破裂，有送醫治療，已經出院。陳因飛出時下巴著地，頭部重創，目前仍在加護病房觀察，林姓女乘客手腳擦挫傷、手部骨折，目前也在醫院治療。

警方表示，初步調閱監視器，直行的陳姓騎士見號誌由綠燈轉換為黃燈，想要加速通過，張姓駕駛則是在綠燈時就已在路口等待左轉；由於陳至目前仍無法製作筆錄，詳細肇事原因尚待調查釐清。分局呼籲，駕駛應隨時注意車前狀況並遵守交通規則，勿於燈號轉換時搶快，以免發生交通事故。

20歲陳姓男機車騎士昨天載著21歲林姓女乘客，騎車沿台南市中西區府前路二段西向東直行發生<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，二人飛出倒地。圖／取自threads網友george19870101
20歲陳姓男機車騎士昨天載著21歲林姓女乘客，騎車沿台南市中西區府前路二段西向東直行發生車禍，二人飛出倒地。圖／取自threads網友george19870101

台南 機車騎士 車禍

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