失聯移工貼磁磚一天1千遇移民官不慌張 「貼完才有錢拿」不逃跑

台南市仁德區某建案傳出疑有外籍移工非法工作，移民署南區事務大隊南市專勤隊會同南市府勞工局日前前往稽查，發現1名移工正專注黏貼磁磚，渾然不知官員「在後面」，當場逮捕逃逸2年餘阮男，雇主也面臨最高75萬元罰鍰。

南市專勤隊說，當時隊員在工地逐層搜查過程中，發現阮男正進行黏貼磁磚工作，見稽查人員到場既無慌張神情，也無逃跑意圖，並且堅持完成內牆磁磚黏貼，異常沉穩的態度與一般失聯移工四處逃竄大相逕庭，也讓專勤隊隊員一度懷疑情報有誤。經比對身分辨識系統，確認為失聯2年多的越南籍移工阮男。

經查，阮男已失聯2年多，他原本在桃園某工廠工作，為賺取更多錢逃跑；也坦承四處打零工，此次黏貼磁磚工作，日薪為1000元，稽查人員詢問阮男為何不逃跑，他答稱「認真貼完才有錢拿啊！」也讓官員們哭笑不得。

全案經調查後，阮男將依違反入出國及移民法解送高雄收容所收容，等候執行強制驅逐出國，另依法究辦非法雇主，並函送勞政主管機關裁處。

南市專勤隊隊長黃仲傑呼籲，國人千萬不要抱持僥倖心態而非法聘僱外來人口，依就業服務法相關規定，最高將可裁罰75萬元罰鍰，5年內再犯更將面臨刑事責任。

失聯移工貼磁磚「太投入」，移民署台南專勤隊直搗工地依法逮捕送辦。記者謝進盛／翻攝